Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 3 giugno 2025: Paca ricatta Gracia. La Molina è in crisi!

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 giugno 2025 su Rai1 vedremo Gracia cedere ai ricatti di Donna Paca mentre Manuela sarà vicina a scoprire chi ha avvelenato la riserva idrica di Don Emilio ma... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Per Gracia tutto si complicherà. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Paca passerà all’attacco e ricatterà la Molina per costringerla ad allontanarsi da Miguel. La sorella di Paloma sarà costretta a farlo e lascerà il Larrea senza parole. Intanto la relazione tra Tomás e Carla si trasformerà in qualcosa di inaspettato mentre Manuela sembra essere molto vicina a scoprire la verità su chi abbia avvelenato la riserva di Don Emilio ma qualcuno sta per metterle i bastoni tra le ruote.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 3 giugno 2025: Gracia deve cedere ai ricatti di Paca

Paca ha affilato le armi e ha deciso di intervenire personalmente nella relazione tra Gracia e Miguel. La madre di Esther non ha alcuna intenzione di permettere alla Molina di soffiare il fidanzato a sua figlia ma non vuole perdere nemmeno l’occasione di diventare la signora indiscussa di Manterana grazie all’acquisizione delle terre del Larrea. La Utrera picchierà molto duro e costringerà Gracia a cedere. La figlia di Don Emilio, sotto ricatto, non avrà molto chance e dovrà per forza seguire gli ordini della proprietaria terriera.

Paca acquista le terre degli Egea, il suo piano procede. Ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paca ha un solo obiettivo in mente: vuole conquistare Manterana e lo farà! La Utrera ha accettato il consiglio di Tomás, il suo scaltro avvocato e braccio destro, e ha deciso di comprare le terre degli Egea, approfittando della morte improvvisa di Oscar, l’unico in grado di occuparsene. Intanto la relazione tra Carla Egea e lo stesso Tomás prenderà una strana piega. Cosa succederà tra di loro? Possibile che il legale stia giocando più sporco di quanto immaginassimo?

Ritorno a Las Sabinas: Manuela vicina a scoprire la verità!

Manuela ha le idee chiare ed è convinta che Oscar non possa essersi suicidato. Al giovane deve essere successo qualcos’altro e la guardia si è convinta che possa essere stato ucciso. La poliziotta vorrà scoprire la verità e non si fermerà sino a quando non ci sarà riuscita ma si troverà a gestire un’altra novità anzi un’altra realtà. Sarà infatti vicina a capire chi abbia avvelenato la riserva idrica di Don Emilio, amplificando i problemi di Las Sabinas e costringendo le Molina a fare i salti mortali per non perdere ogni cosa. Purtroppo però qualcuno cercherà di fermare Manuela e di impedirle di scoprire tutto.

