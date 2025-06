Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 4 giugno 2025: Miguel è devastato dal dolore e perde il controllo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 4 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Miguel sconvolto dalla decisione di Gracia. Il giovane si lascerà andare a delle scelte che lasceranno tutti senza parole...

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con un nuovo appuntamento il 4 giugno 2025. Le anticipazioni della puntata della Soap in onda alle ore 16.00 su Rai1 ci rivelano che Miguel sarà distrutto dalla decisione di Gracia di rompere con lui e si lascerà travolgere dalle emozioni, facendo delle scelte sconvolgenti che lasceranno tutti quanti senza parole. Intanto la Molina spererà di riavere il suo lavoro mentre Nati cercherà di riunire la famiglia per una piccola commemorazione mentre Paloma metterà in riga il giovane Richi. Don Emilio e Trini non sopporteranno e vorranno cacciare Wilson mentre Tomás ed Esther si troveranno a confrontarsi su quanto sta accadendo. Gracia, furiosa per quello che sta succedendo, deciderà di affrontare faccia a faccia Paca.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 4 giugno 2025: Miguel perde il controllo

Paca ha ricattato Gracia e ha costretto la ragazza ad abbandonare Miguel. La Molina ha dovuto farlo, non ha avuto scelta e ne pagherà le conseguenze. La ragazza ferirà – di nuovo – il suo innamorato che non sopporterà di essere stato abbandonato e ne sarà completamente devastato. Il ragazzo sconvolgerà tutti cominciando a prendere delle decisioni inaspettate che lasceranno tutti di stucco. Miguel comincerà ad abusare dell’alcol e sia la sua famiglia, così come le stesse Esther e Gracia saranno molto preoccupate per lui. Riuscirà a non combinare dei guai?

Gracia deve riavere il suo lavoro, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia ha dovuto cedere ai ricatti di Paca ma questo non significherà che la Molina si lascerà comandare a bacchetta dalla proprietaria terriera. La madre di Lucas e Julia deciderà di affrontare faccia a faccia la Utrera per impedirle di spadroneggiare più del dovuto. Gracia dovrà però anche cercare di riconquistare il suo vecchio lavoro che ha perso con la sua assenza da Madrid. Intanto Nati cercherà di organizzare una commemorazione tra pochi intimi.

Ritorno a Las Sabinas: Don Emilio si ribella!

Paloma e Gracia hanno assunto Wilson per stare accanto al loro padre ma Don Emilio non sarà per nulla contento di questa presenza a casa sua e al suo fianco. Il Molina si ribellerà in ogni modo, sperando di cacciare il ragazzo. Trini gli darà una mano, dimostrandosi anche lei infastidita. Paloma invece rimette in riga il giovane Richi. Il ragazzo sembrerà presto da altri affari e non si concentrerà come deve sulle faccende della tenuta. Tomás si confronterà con Esther su quello che sta succedendo e sulle scelte di Donna Paca e di Miguel.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.