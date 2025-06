Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 2 giugno 2025: Manuela ha le idee chiare, qualcuno ha ucciso Oscar!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 2 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Manuela convinta che Oscar sia stato ucciso... ma da chi? Intanto Esther, tornata da una conferenza, avrà le idee chiare sulle sue nozze.

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con un nuovo appuntamento il 2 giugno 2025. Le anticipazioni della puntata della Soap di Rai1, in onda alle ore 16.00, ci rivelano che Manuela sarà sempre più convinta che la morte di Oscar non sia un caso e che sia un omicidio. La ragazza continuerà le sue indagini e tenterà di capire cosa possa essere successo al suo povero amico. Intanto Esther, di ritorno da una conferenza, sembrerà avere le idee chiare sul suo matrimonio mentre Gracia e Paloma assumeranno Wilson per dare una mano al loro padre, nonostante Don Emilio sia contrario. Luca e Julia conosceranno Lucia, la figlia di Miguel mentre Donna Paca deciderà di intervenire personalmente, e con il pugno duro, nella relazione tra Gracia e Miguel.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 2 giugno 2025: Manuel è certa, Oscar non si è suicidato

Manterana è stata sconvolta dal ritorno delle sorelle Molina ma anche dalla tragica scomparsa di Oscar, il giovane erede della tenuta degli Egea. La morte del ragazzo è stata terribile e la famiglia è sconvolta da quanto accaduto. Suo fratello Alex ha deciso di tornare a casa prima del tempo e di occuparsi di qualche affare lasciato in sospeso ma non ha intenzione di prendersi cura delle terre e vuole tornare alla sua missione umanitaria. Ha però aiutato Manuela a ricostruire gli ultimi momenti della vita del fratellino. Dopo aver fatto domande a tutti coloro che in paese hanno avuto a che fare con il mezzadro, la poliziotta si è convinta che nella faccenda ci sia qualcosa di molto strano. Possibile che Oscar non sapesse che in quel punto in cui è avvenuta la tragedia, ci fosse un pozzo? È altamente improbabile, visto quanto conosceva bene la zona. Manuela comincerà a pensare che non si sia trattato né di un incidente né tantomeno di un suicidio. Qualcuno deve aver ucciso il povero Oscar, ma chi? Chi ce l’aveva con lui?

Esther prende una decisione sulle sue nozze, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel e Gracia hanno ceduto alla passione e sebbene questo non sia stato reso pubblico, è chiaro che tra i due – che hanno avuto una relazione molto importante in passato – ci sia del tenero. Nonostante i ragazzi cerchino di stare l’uno lontano dall’altra, l’attrazione è forte. Esther si è accorta di tutto e dopo aver messo Miguel con le spalle al muro, costringendolo a confessare i suoi sentimenti per la Molina, avrà le idee molto chiare sul da farsi. Dopo una conferenza le metterà in pratica. Intanto le due sorelle assumeranno Wilson come assistente del loro padre, nonostante Don Emilio non ne sia per nulla contento.

Ritorno a Las Sabinas: Paca pronta all’attacco

Paca ha affilato le armi e sarà pronta più che mai a mettere un freno alla relazione tra Miguel e Gracia. L’Utrera non può permettere che il Larrea non sposi sua figlia; non solo farà in modo che il cuore di Esther non venga spezzato ma non perderà l’occasione di ingrandire la sua proprietà, grazie all’acquisizione – tramite le nozze – di alcuni diritti sull’azienda agricola del genero. Insomma l’imprenditrice non potrà mai e poi mai permettere che il matrimonio sfumi e con lui la possibilità di diventare la padrona assoluta di Manterana. Intanto Lucas e Julia conosceranno la giovane Lucia.

