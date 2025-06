Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 6 giugno 2025: Paloma costretta a chiedere aiuto... a Paca!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas del 6 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Paloma costretta a chiedere aiuto a Paca per salvare la tenuta. Lavorare fianco a fianco con la Molina scatenerà nella mente della Utrera dei ricordi dolorosi...

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con un nuovo appuntamento il 6 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Paloma si troverà in grande difficoltà. Non riuscendo a mandare avanti la tenuta, sarà costretta a chiedere aiuto a qualcuno che avrebbe dovuto rimanere molto lontano dalla sua famiglia: Donna Paca. La vicinanza tra le due scatenerà tanti ricordi nella mente dell’Utrera. Intanto Gracia dovrà affrontare Amparo, sua suocera, che avrà dei piani in mente per Lucas e Julia. Intanto Miguel aiuterà Manuela a trovare chi ha aggredito Esther mentre Silvia racconterà a sua nipote Lucia qualcosa sul suo passato. Vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas: Paca sempre più ricca e spietata

Paca ha ricattato Gracia e l’ha costretta a chiudere il suo rapporto con Miguel. L’Utrera ha anche acquistato la terra degli Egea, seguendo il consiglio di Tomás, che l’ha spinta ad agire velocemente prima che la famiglia di Oscar pensasse ad altre soluzioni per risolvere i propri problemi. L’imprenditrice fa molta paura e per via della sua sete di potere Don Emilio la vuole lontana da lui e dalla sua proprietà. Il Molina ha evitato per anni che Paca mettesse il becco nei suoi affari ma non potrà continuare a farlo. Le sue condizioni di salute lo hanno reso incapace di gestire come un tempo le sue terre e l’avvelenamento delle acque a cui è seguito il violento temporale, hanno impoverito Las Sabinas che ora versa in condizioni critiche. Paloma ha promesso di occuparsi della tenuta ma le difficoltà che incontrerà la costringeranno a una scelta difficile ma necessaria.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 6 giugno 2025: Paloma costretta a chiedere aiuto a Paca

Paloma non riuscirà più a gestire la tenuta senza ricorrere all’aiuto di qualcuno. Le condizioni economiche de Las Sabinas la costringeranno a chiedere aiuto e purtroppo a una persona che non avrebbe dovuto, secondo Don Emilio, mai nemmeno avvicinarsi alla tenuta. La Molina si rivolgerà a Paca, che coglierà immediatamente questa occasione. La proprietaria terriera stando vicino alla giovane, si troverà a fare i conti con il passato e con vecchi e dolorosi ricordi. Intanto Silvia troverà il coraggio di raccontare qualcosa del suo passato alla giovane Lucia; cosa scoprirà la figlia di Miguel sulla sua nonnina?

Gracia deve fare i conti con sua suocera Amparo, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Dopo la fine del suo matrimonio con Anton, Gracia ha deciso di rimanere a Manterana. Miguel ha aggredito la Molina a causa di questa decisione, che lo mette e lo metterà in grande difficoltà. La figlia di Don Emilio si è sentita sola e abbandonata da tutti e il suo unico obiettivo ora è quello di tutelare i suoi figli. Gracia si troverà a frenare sua suocera Amparo, che si presenterà con dei piani ben precisi per i suoi nipoti e che potrebbe persino allontanarli dalla madre. Intanto Miguel aiuterà Manuela a capire chi sia l’aggressore di Esther, che ha rischiato davvero grosso.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.