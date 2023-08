My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2023: Zeynep scopre tutta la verità su Benal

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 25 agosto 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Zeynep vedrà Benal uscire dalla stanza di Mehdi e capirà che la donna le sta nascondendo qualcosa di più. Intanto Nermin spingerà Ekrem a mettersi in fila per donare il sangue al genero mentre Cemile affronterà Benal per sapere se la donna abbia o meno abortito. Emine, dopo alcune parole di incoraggiamento da parte della madre, deciderà di perdonare Faruk e finirà per credere che il ragazzo la voglia sposare.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep capisce che Benal le ha mentito ancora

Zeynep ha confessato a Mehdi di amarlo e spera che suo marito l’abbia sentita e si svegli. Le condizioni di salute del Karaca sono molto drammatiche e i medici sperano che la trasfusione possa aiutarlo a riprendersi. La Goksu è molto spaventata e dovrà, purtroppo, fare i conti con una nuova realtà, a lungo tenuta nascosta. La ragazza vedrà Benal uscire dalla stanza di Mehdi e capirà che l'amica non le ha detto per nulla tutta la verità sulla sua gravidanza. Zeynep capirà che il bambino che la donna aspetta è del suo consorte, come sospettava dall’inizio.

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin spinge Ekrem a donare il suo sangue a Mehdi

Mehdi ha estremo bisogno di sangue e Zeynep e Müjgan si sono immediatamente messe alla ricerca di persone compatibili. Nermin scoprirà che suo marito ha lo stesso gruppo sanguigno del genero e spingerà Ekrem a mettersi in fila tra i donatori. L’uomo accetterà di aiutare il suo nemico? Intanto Cemile affronterà Benal e le chiederà se abbia abortito o meno. Il figlio che la donna porta in grembo potrebbe presto diventare l’unica cosa che rimarrà del suo povero fratello.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Emine crede che Faruk voglia sposarla

Tra Faruk ed Emine ci sarà un’accesa discussione e la ragazza, delusa dal suo innamorato, cercherà conforto in sua madre. Senza rivelarle di chi sta parlando, Emine chiederà consiglio a Sultan e lei la rincuorerà a tal punto, che la ragazza deciderà di perdonare Faruk. I due si incontreranno in barca per cenare e durante la serata, la giovane penserà che il suo compagno la voglia sposare.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.