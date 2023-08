My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2023: Mehdi confessa a Zeynep la sua relazione con Benal!

Anticipazioni TV

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 17 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Nermin scoprirà i tradimenti di Ekrem. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la donna si accorgerà di tutto, dopo essere andata a trovare il marito in ospedale. Disperata, si confiderà con la figlia ma le dirà di non poterlo affrontare. Zeynep rivelerà tutto a Mehdi, che le consiglierà di non forzare la mano con la madre. Il Karaca verrà a conoscenza però anche che Benal lavora a casa di Nermin e, furioso, deciderà di rivelare alla moglie di aver avuto una relazione con lei.

Anticipazioni My Home My Destiny: Nermin scopre che Erkerm la tradisce

Mehdi ha scoperto i segreti di Ekrem ma ha deciso di tenersi tutto per sé, per non creare guai alla famiglia di Zeynep. Il Karaca si è accorto che il padre adottivo di sua moglie è una persona poco raccomandabile ma si è guardato bene dal confidarlo alla consorte. Tutti i nodi verranno al pettine quando Nermin, presentatasi nell’ufficio del marito a sorpresa, verrà a conoscenza dei tradimenti del medico e ne sarà sconvolta.

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin confessa a Zeynep che Ekrem la tradisce ma…

Nermin sarà sconvolta dalla scoperta che il marito la tradisce e cercherà immediatamente consolazione in Zeynep. La donna le confesserà di essere a pezzi ma di non poter parlare della cosa con Ekrem. Purtroppo non avrà il coraggio di affrontare il marito faccia a faccia e questo farà infuriare sua figlia. Perché Nermin deve avere paura di Ekrem? Cosa c’è sotto? Zeynep ne parlerà con Mehdi, che le consiglierà di non forzare la mano con sua madre.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi confessa a Zeynep di aver avuto una relazione con Benal

Mehdi convincerà Zeynep a non spingere sua madre ad affrontare Ekrem e la ragazza, sebbene riluttante, gli darà retta. Il Karaca intanto scoprirà che Benal è stata assunta a casa dei Nermin e, sconvolto ma soprattutto furioso, deciderà di parlare apertamente con sua moglie e di confessarle la sua relazione con la donna. Zeynep ne rimarrà ovviamente sconvolta e penserà di essere stata ingannata da quella che credeva essere una sua amica.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.