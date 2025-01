My Home My Destiny 2 Anticipazioni 8 gennaio 2025: Nermin spiazza Zeynep con una proposta...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda l'8 gennaio 2025 su Canale 5: Nermin ha un annuncio da fare, e Zeynep, ascoltandola, resterà a bocca aperta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 gennaio 2025 alle 16:50, Baris e Zeynep stanno per avere una violenta lite davanti al resto della famiglia. Lei si sente tenuta sotto controllo da lui, che, dal canto suo, le dice di avere soltanto paura di perderla. Zeynep, però, è comunque implacabile. I due non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro. Tutti si siedono attorno al tavolo per mangiare insieme, quando Nermin si alza in piedi per fare un discorso: vuole annunciare che ha intenzione di lasciare la gestione della sua azienda a Zeynep, mentre lei aprirà un ristorante con Sultan, Sakine ed Ali Riza...

My Home My Destiny Anticipazioni: Le conseguenze della morte di Mehdi...

Da quando Mehdi è venuto a mancare, il rapporto tra Zeynep e Baris ha iniziato ad incrinarsi. Questa terribile tragedia ha fatto sì che lei cominciasse a chiudersi in se stessa, e l'ha anche resa piuttosto scontrosa. Zeynep sembra non riuscire più a tollerare neanche che i suoi cari si preoccupino per lei, o che semplicemente le rivolgano la parola; l'avvocato prova ad essere quanto più comprensivo possibile, benché non sia per niente facile avere a che fare con lei in questo momento tanto delicato. Ed infatti, sta per esplodere una violenta lite tra Zeynep e Baris...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris e Zeynep si scontrano...

Zeynep ha avuto un piccolo incidente, dopodiché nessuno della sua famiglia è riuscito a contattarla per un bel po' di tempo. Allora, una volta che rincasa, Baris comincia a farle delle domande per cercare di capire che cosa le sia accaduto; a questo punto, la giovane ha un'esplosione d'ira. Mentre Zeynep continua a ringhiargli contro di non voler essere controllata né da lui né da altri, Baris sottolinea che la sua è soltanto paura che le accada qualcosa, e di perderla. Nonostante ciò, Zeynep resta inferocita ed è implacabile...

Nermin fa una proposta a Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'8 gennaio 2025

Tutti si siedono attorno al tavolo, pronti per godersi un lauto pasto. All'improvviso, Nermin si alza in piedi per fare un discorso. La donna vuole annunciare ai suoi cari che intende affidare la gestione della sua azienda, la Lotus Group, a Zeynep, e che intende farlo quanto prima. Nermin, inoltre, esprime il desiderio che sia Baris ad occuparsi invece della consulenza legale della holding. Mentre i due restano interdetti davanti a questa incredibile proposta, lei ammette che è tempo di dedicarsi ad altro: con Sultan e Sakine, in collaborazione con Ali Riza, aprirà un ristorante!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 6 al 10 gennaio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.