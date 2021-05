Mr Wrong - Lezioni d'amore Anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno 2021: Ezgi e Ozgur stringono un patto!

Anticipazioni TV

Puntata in onda Lunedì 31 maggio 2021

Ezgi è una giovane e ingenua organizzatrice di eventi, ossessionata dall'idea dell'amore e del matrimonio: spera infatti che al più presto il suo fidanzato Soner le chieda di sposarlo, ma le cose sono destinate a prendere tutta un'altra piega. Il suo idillio amoroso va infatti in frantumi quando scopre nel peggiore dei modi che l'uomo la tradisce: dopo essersi impegnata tanto per organizzargli una festa a sorpresa, Soner si presenta a casa con la sua amante! Come se non bastasse, poco dopo viene licenziata. Potrebbe andare peggio? Pare di si: Mr. Wrong, un ragazzo tanto avvenente quanto insopportabile con cui si è ritrovata a condividere un taxi, è il suo nuovo vicino di casa!

Puntata in onda Martedì 1° giugno 2021

Ezgi si ritrova in un battito di ciglia tradita, licenziata e adesso anche cacciata via di casa dall'ex fidanzato Soner. Non solo, mentre è ospite del lussuoso attico di sua cugina, scopre che il suo vicino di casa è niente meno che Ozgur: il ragazzo con cui ha discusso sul taxi, nonché Don Giovanni e proprietario di uno dei locali più importanti della città. Ma le sue disavventure non finiscono qui: per non farsi mancare nulla, attraversa sbadatamente la strada e viene investita da un'auto! Ma avviene una qualcosa di inaspettato...

Puntata in onda Mercoledì 2 giugno 2021

Ezgi viene investita da una macchina e, accertatasi di essere illesa, si accorge solo dopo che il guidatore è un uomo incredibilmente affascinante da cui viene subito rapita. Dopo quanto accaduto e aver conosciuto meglio il vicino Ozgur, lui ed Ezgi stringono un patto: lui la aiuterà a conquistare il bel dottor Serdar, l'avvenente uomo che l'ha investita, e lei si fingerà la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella di Ozgur.

Puntata in onda Giovedì 3 giugno 2021

Ozgur ed Ezgi hanno stretto un patto in grado di risolvere i loro rispettivi problemi. Mentre infatti Ozgur presenterà Ezgi come sua fidanzata, facendosi accompagnare al matrimonio della sorella e sedando così il desiderio di sua madre di vederlo finalmente sistemato; Ezgi riceverà da lui "lezioni di seduzione", che le garantiranno un matrimonio da favola con Serdar entro la fine dell'estate! Tutto sembra perfetto, se non fosse che Ezgi e Ozgur non riescono a fare a meno di litigare come cane e gatto, ostacolando non poco il loro accordo. Con sua grande sorpresa, però, Ezgi riesce ad attirare l'attenzione di Serdar grazie ai consigli di Ozgur, che successivamente la spinge a sparire per un po' dai radar del dottore e a farsi desiderare.

Puntata in onda Venerdì 4 giugno 2021

Ezgi non sembra condividere le tattiche di Ozgur, ma che alla fine si rivelano ancora una volta un grandissimo successo. Serdar chiede infatti ad Ezgi un appuntamento, ma l'unico giorno disponibile è proprio quello a ridosso del matrimonio della sorella di Ozgur, durante il quale i due dovrebbero già trovarsi sul posto. I due soci discutono animosamente, finendo per rompere il loro accordo. Nel frattempo Cansu, la cugina di Ezgi, è alle prese con i suoi problemi: il suo fidanzato, nonché capo, Levent, si ostina a mantenere segreta la loro relazione per paura di turbare sua figlia, ma le giura per l'ennesima volta che gliene parlerà. Sarà davvero così?

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.