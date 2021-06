Mr Wrong Anticipazioni Puntata 18 giugno 2021: Nevin separa Ezgi e Ozgur

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 18 giugno 2021 su Canale5. Nevin si presenta a casa di Ezgi, per separarla da Ozgur, costringendo la giovane a disdire l’appuntamento con Serdar.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 18 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Nevin e Unal sono preoccupati per la relazione tra Ezgi e Ozgur, certi che lui sia un uomo dispotico e all’antica che le renderà la vita un inferno. La Inal, dopo aver stuzzicato in tutti i modi l’Atasoy, si trova nuovamente a prepararsi per l’incontro con Serdar ma la serata viene rovinata dall’improvviso arrivo di Nevin e Unal, che si presentano alla porta a sorpresa. Per tutelare l’intrigo ordito con l’Atasoy, Ezgi è costretta a rimandare nuovamente la cena galante con il bel dottore proprio mentre Ozgur invita a casa sua Yesim, certo che la sua vicina di casa trascorrerà tutta la notte fuori.

Sorpresa amara per Ezgi nella Puntata di Mr Wrong del 18 giugno 2021

Ezgi non ha ottenuto nulla provocando Ozgur, e si prepara per l’appuntamento con Serdar. Il bel dottore vuole approfondire la conoscenza con la Inal, certo che tra loro potrebbe nascere una bella storia d’amore. Serdar chiede alla Inal di raggiungerlo in macchina per recarsi insieme all’appuntamento, proprio quando qualcuno suona alla porta di Ezgi. La ragazza è pietrificata: la madre Nevin e il patrigno Unal hanno deciso di farle una visita a sorpresa.

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi dà buca a Serdar

Serdar è in attesa di Ezgi e inizia a spazientirsi: la ragazza è in netto ritardo e lo sta facendo attendere da ormai troppo tempo. Ezgi, nel frattempo, è bloccata a casa con la madre Nevin e il compagno Unal, sorpresa dalla loro visita inaspettata. Nevin è certa di poter impedire alla figlia di continuare la sua relazione con Ozgur, ma per farlo si è vista costretta a correre a Istanbul lasciando gli affari a Bursa per qualche giorno. Dal momento che i suoi genitori credono che Ozgur sia Serdar, la Inal è costretta a dare buca al dottore.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur tra le braccia di Yesim

Ozgur è geloso di Ezgi e Serdar ma non vuole darlo a vedere alla sua vicina di casa. Dopo aver fatto un sogno terribile sul futuro, l’Atasoy decide di distrarsi invitando a casa sua Yesim. La giornalista è molto attratta dall’Atasoy e non vede l’ora di potersi riscattare, ammaliandolo con le sue armi di seduzione. Ozgur è pronto a dimenticare i suoi sentimenti per Ezgi, tuffandosi tra le braccia di Yesim, peccato che non sappia che la Inal è a casa con la madre Nevin e può ascoltare tutto ciò che accade oltre il muro.

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 14 al 18 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.