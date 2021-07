Mr Wrong, riassunto ultima Puntata: ecco come finisce la Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme il riassunto dell’ultima Puntata di Mr Wrong, la soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel nei panni di Ozgur e Ezgi.

L’ultima puntata di Mr Wrong ha tenuto i fan della soap turca con il fiato sospeso. Intrighi, inganni, rivelazioni toccanti e momenti di puro romanticismo, hanno accompagnato Ozgur Atasoy e Ezgi Inal verso il loro lieto fine. Ma cosa è successo esattamente nel corso dell’ultimo appuntamento con la serie tv con Can Yaman e Ozge Gurel? Vediamo insieme il riassunto dettagliato dell’ultima puntata.

Mr Wrong, il riassunto dell’ultima Puntata

Gli affari del Laguna rischiano di portare Ozgur Atasoy in banca rotta e Tolga non può che godere della notizia, chiedendo a Irem di lavorare per lui e impedire al cugino di trarre profitto dal locale, mentre tiene ancora sotto scacco i diritti su La Gabbia. Il sogno di vendetta di Tolga, tuttavia, è miseramente interrotto da una busta anonima, che contiene la registrazione delle sue losche trattative con Irem, e che lui è certo sia stata inviata da Ezgi Inal. La ragazza nega tutto e capisce che dietro al ricatto si nasconde Serdar. Il dottore sembra essere sul punto di redimersi, proprio quando un’ultima crudele idea gli balena in testa: rintracciare la storica ex fidanzata di Ozgur per costringere Ezgi ad allontanarsi, e tentare di riconquistarla. Il piano, tuttavia, fallisce miseramente dal momento che la ragazza ha lasciato il paese da diversi mesi e Serdar si arrenderà una volta per tutte. Nel frattempo, Cansu e Levent rompono il loro fidanzamento, dopo che il dottore chiede alla Akman di rimandare il matrimonio per rispettare le esigenze emotive della figlia Zeynep.

Come finisce Mr Wrong? Ecco cosa è successo nell’ultima Puntata

Se per Cansu si prospetta un momento di crisi e sofferenza, che cercherà di tamponare concedendosi un lungo viaggio lontano da Istanbul, per Deniz e chef Ozan ci sarà un lieto fine in piena regola. La Koparan, dopo essersi emancipata dal suo dispotico capo per poter frequentare liberamente Ozan, deciderà di essere totalmente sincera con lui, parlandogli del suo matrimonio naufragato e del perché sente di essere così preoccupata all’idea di innamorarsi ancora. Ozan, a dispetto delle paure di Deniz, non si lascerà spaventare dalla storia personale dell’avvocato e le ribadirà i suoi profondi sentimenti. Finalmente, anche per Ezgi e Ozgur è arrivato il momento di godersi la relazione senza più ostacoli, dato che la La Gabbia tornerà in loro possesso ufficialmente e che Tolga lascerà la città in fretta e furia. L’Atasoy, messo da parte il suo lato più burbero, confesserà alla sua fidanzata di essersi innamorato di lei dal primo istante, chiedendo alla Inal di trasferirsi ufficialmente da lui (vista anche la partenza improvvisa di Cansu). Per convincerla ad accettare la sua proposta, Ozgur chiederà ufficialmente ad Ezgi di sposarlo promettendole un romantico matrimonio in Italia. Purtroppo, la scena finale della soap si concentra su questo momento dolcissimo ma non ci mostra le nozze dei suoi protagonisti, dando modo allo spettatore di immaginare liberamente.

Scopri le ultime news su Mr Wrong.