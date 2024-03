Mostruosamente Villaggio: Stasera su Rai 3 il documentario su un inedito Paolo Villaggio presentato al Bif&st 2024

Anticipazioni TV

Mostruosamente Villaggio e un bel documentario dedicato a Paolo Villaggio che va in onda Stasera in prima serata su Rai 3. Presentato in anteprima al Bif&st 2024, segue la vita e la carriera dell'attore e comico, dalla tv al cinema passando per la celeberrima saga del Ragionier Ugo Fantozzi.

Questa sera, in prima serata su Rai 3, debutta sul piccolo schermo il documentario Mostruosamente Villaggio, un interessante viaggio alla scoperta di un uomo dotato del raro dono dell'intelligenza emotiva e inventore di una comicità travolgente che nasceva dall'osservazione della realtà e di certe dinamiche lavorative degli anni '60 e '70 vissute in prima persona.

Diretto da Valeria Parisi e sceneggiato da Paola Jacobbi, Fabrizio Corallo ed Elisabetta Villaggio, Mostruosamente Villaggio è una produzione 3D Produzioni in collaborazione con Rai Documentari e ha avuto la sua anteprima mondiale al Bari International Film Festival 2024. C'eravamo anche noi in mezzo al festoso pubblico del Teatro Petruzzelli e abbiamo riso e ci siamo commossi, oltre a scoprire lati inediti dell'inventore del Ragionier Ugo Fantozzi, povero disgraziato le cui disavventure erano accompagnate dalla voce fuori campo e "lupata" dello stesso Villaggio.

Mostruosamente Villaggio: la trama

Punteggiato di interviste agli amici, ai colleghi e ai familiari di Paolo Villaggio, Mostruosamente Villaggio ha il suo narratore, o meglio il suo Virgilio, in Luca Bizzarri, genovese proprio come il creatore di Fracchia la belva umana. Sono i suoi interventi a scandire la narrazione, che si sofferma al principio sul Villaggio mattatore televisivo irriverente. Sono gli anni della tv in bianco e nero e de L'altra domenica, che il nostro presentava in una maniera tutta sua, ad esempio divertendosi insieme a Cochi e Renato. È in questa gloriosa fase della sua carriera che il comico inventa Ugo Fantozzi, maschera tragicomica che troviamo inizialmente fra le pagine di un libro del 1971 intitolato semplicemente "Fantozzi" e che arriva a vendere oltre un milione di copie. Mostruosamente Villaggio ci mostra alcuni iconici spezzoni della saga cinematografica dell'impiegato dal basco nero, senza però dimenticare di accennare alla gabbia dorata in cui il personaggio ha rinchiuso il suo creatore, lasciandogli il desiderio di tentare altre strade. Nel film viene fuori anche l'ansia di Paolo, la sua impossibilità di stare fermo, il suo rapporto con il cibo e le sue malinconie. Mostruosamente Fantozzi si sofferma inoltre sul Leone d'Oro alla Carriera che la Mostra del Cinema di Venezia gli ha assegnato nel 1992, sulla sua interpretazione ne La Voce della luna di Federico Fellini e ne Il segreto del bosco vecchio di Ermanno Olmi, e sul suo Avaro di Molière magnificamente impersonato sulle tavole del palcoscenico. Un piccolo spazio, infine, è riservato al suo rapporto con la morte, che ingannava andando ai funerali di sconosciuti e che negli ultimi anni sentiva avvicinarsi inesorabilmente. E la sua amicizia con Fabrizio De André? Ovviamente il documentario ne parla.

Paolo Villaggio nelle parole degli amici e della figlia

Subito dopo la proiezione di Mostruosamente Villaggio, sono saliti sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari artisti che conoscevano Paolo Villaggio o che hanno lavorato con lui, e quindi Ricky Tognazzi e Neri Parenti. Con loro c'erano anche la figlia Elisabetta e la regista Valeria Parisi, che ha subito detto: "Stanotte mi sono svegliata immaginando di arrivare qui in pigiama e che nessuno guardava il documentario, che tra l'altro non veniva proiettato su questo schermo ma su un dispositivo molto più piccolo”.

La Parisi era visibilmente emozionata, mentre Elisabetta Villaggio era commossa e felice, e se oggi possiamo vedere il documentario, è anche grazie al suo lavoro. Le scene a Boccadasse e a Trastevere sono opera sua, e si sono intrecciate ottimamente con il restante materiale del doc, che comprende immagini d’archivio davvero preziose. Per lei è stato molto difficile convincere il padre a lasciarsi riprendere e a raccontare pezzi della sua vita: "Io volevo raccontare mio padre" - ha spiegato - "in maniera molto intima, personale e familiare. La cosa più complicata è stata persuaderlo a farsi intervistare, quindi le prime riprese le ho fatte nel terrazzo di casa sua, dopodiché ci siamo spostati da me. Io abito a Roma accanto al Maxxi, che allora era in costruzione, quindi si sentivano forti rumori. Un giorno papà mi ha detto: 'Chiama, fai bloccare questo frastuono'. Sempre a Roma siamo andati a Trastevere, dove c'era un club in cui aveva fatto cabaret. A Genova, invece, siccome aveva ancora meno tempo perché stava lavorando a teatro, mi ha detto: 'Dai, cerchiamo di essere veloci, ti racconto due cose al volo. Lì per lì sono rimasta un po’ male, oggi invece sono felice, perché erano anni che desideravo che qualcuno facesse un documentario su mio padre utilizzando le immagini che avevo girato io".

Ricky Tognazzi ha condiviso invece con gli spettatori il ricordo di un Villaggio piuttosto giovane: "Papà era un tipo ospitale e si incuriosì quando quando arrivò a Roma questo giovane comico che veniva spesso invitato da Maurizio Costanzo. Credo di averlo conosciuto a casa. Lui e papà avevano le stesse passioni: le donne, il cibo, il cinema e l'amicizia con Vittorio Gassman. Villaggio diceva che Ugo era un avvelenatore seriale, però ha mangiato più a casa nostra che in qualsiasi ristorante. Paolo giurava di aver raggiunto l'atarassia, in realtà era divorato dall'ansia di essere apprezzato. Era per metà chapliniano e per metà kafkiano, era contraddittorio e proprio per questo meraviglioso. Rammento infine che, quando mio padre era depresso, e una volta lo fu per 4 anni, Paolo gli portava Gassman, e Ugo e Vittorio si mettevano in silenzio in una stanza e stavano lì per ore a guardare un centrino. Villaggio era burbero, ma cercava di alleggerire la vita delle persone a cui voleva bene".

Neri Parenti, infine, è tornato con la memoria a quando ha diretto insieme a Paolo Villaggio Fantozzi contro tutti, terzo film della serie: "Paolo non aveva voglia di dirigere il film, dopo l'uscita di scena di Luciano Salce, e quindi la Titanus decise di mettergli accanto uno che sapesse tecnicamente fare il regista. Qualcuno fece il mio nome e Villaggio esclamò: 'Sì, lui lui e solo lui". A quel punto mi mandarono a casa sua. Ricordo che aveva dei cani cattivissimi e che, quando mi vide, esclamò: 'Che ci fai tu qui?' e io: 'Sono Neri Parenti e sono venuto a casa sua perché lei ha chiesto di me', a quel punto mi disse con rassegnazione: 'Ma lo sai che io pensavo che Neri Parenti fosse un altro? Però ormai sei qui e quindi fallo tu con me questo film".

Chi altro c'è in Mostruosamente Villaggio

