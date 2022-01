Love is in the Air Anticipazioni Turche: la ArtLife fallisce, Eda e Serkan in bancarotta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni turche di Love is in the Air, delle puntate presto in onda su Canale5, ci rivelano che Eda e Serkan avranno grossi problemi economici.

Brutte notizie per Eda Yildiz e Serkan Bolat. Le Anticipazioni di Love is in the Air provenienti dalla Turchia, riguardo le trame delle puntate della soap turca, presto in onda su Canale5, ci rivelano che i novelli sposi avranno problemi economici. Avendo perso un appalto in Qatar, la ArtLife sarà vicina a dichiarare bancarotta proprio mentre Eda e Serkan si trovano in viaggio di nozze, e sarà la Yildiz ad accorgersi che qualcosa non va, vedendo tutte le carte del marito rifiutate. Come riuscirà Eda a gestire l’ansia del marito e a tornare a casa prima che scopra tutto quello che sta accadendo alla sua amatissima agenzia?

La luna di miele di Eda e Serkan nelle Anticipazioni turche di Love is in the Air

Eda e Serkan si sono sposati, dopo anni di tira e molla. Il Bolat ha deciso di non aspettare e condurre la sua sposa all’altare in una cerimonia intima e romantica, con la benedizione di Kiraz che finalmente può vantare una famiglia unita. Concluso il ricevimento, Eda e Serkan partono per la loro indimenticabile luna di miele, che prevede un soggiorno in Italia e poi un volo diretto per New York. Durante il rinfresco delle nozze, tuttavia, è successo qualcosa di molto preoccupante e nessuno dei due si è accorto di nulla, grazie a Piril che ha mentito per non rovinare ai novelli sposi il grande giorno.

Anticipazioni Love is in the Air: la ArtLife in bancarotta

Piril ha saputo che l’affare con il Qatar è saltato e la ArtLife si trova sommersa di debiti, vicinissima alla banca rotta e al crack finanziario. Piril ha taciuto tutto, in attesa del ritorno in patria di Eda e Serkan ma il suo piano non andrà come sperato. Durante il viaggio di nozze in Italia, infatti, Eda si accorgerà che la carta del suo sposo viene sistematicamente rifiutata e si troverà a pagare conti salatissimi, iniziando ad avere sospetti sempre più agghiaccianti. Messa alle stretta da una telefonata di Eda, che racconterà all’amica le stranezze che stanno accadendo negli ultimi giorni, Piril confesserà tutta la verità sulla ArtLife, lasciando Eda di sasso.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda costretta a mentire

Conoscendo bene Serkan e le sue reazioni, Eda sarà costretta a mentire al marito impedendo lui di estrarre la carta di credito, per non alimentare nuovi dubbi sulla situazione economica della sua amatissima agenzia. Per il Bolat, la ArtLife è il progetto più ambizioso mai realizzato, il sogno di tutta una vita e il suo cuore si infrangerebbe sapendo di averla persa per sempre. Con astuzia e qualche bugia, Eda riesce a convincere Serkan a rinunciare a New York, facendo immediato ritorno in patria anche se non sa ancora come riuscirà a trovare il coraggio di rivelare tutto al marito.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.