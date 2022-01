Love is in the Air Anticipazioni turche: Eda e Serkan si sposano!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che finalmente Eda e Serkan convoleranno a nozze.

Giungono buone nuove dalla Turchia, riguardo le puntate di Love is in the Air che vedremo presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni sulla soap, che sta tenendo gli spettatori di Canale5 con il fiato sospeso, ci rivelano che Serkan riuscirà a stupire Eda, regalandole il matrimonio più romantico possibile. Dopo aver attirato la sua fidanzata al commissariato, fingendo che il padre Kemal sia stato arrestato dalla polizia, il Bolat lascerà che la figlia Kiraz li conduca in un bellissimo giardino, addobbato a festa, dove farà la proposta di nozze alla Yildiz. Impaziente di mettere la fede al dito alla donna che ama ormai da anni, Serkan chiederà ad Eda di sposarlo immediatamente, davanti ad amici e parenti commossi da questa bellissima unione.

Serkan inganna Eda nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Serkan ed Eda stanno provando a far funzionare il loro rapporto e, se inizialmente la riconciliazione poteva essere ascritta alla volontà di dare serenità a Kiraz, orami è indubbio che i due si amano davvero. Il Bolat, dopo una proposta di nozze disastrosa, chiede ad Eda di accompagnarlo al commissariato, dove lo attende il padre Kemal che è stato arrestato dalla polizia. Volendo aiutare Serkan e tranquillizzarlo, dato il burrascoso rapporto che il fidanzato intrattiene con il padre biologico, Eda accetta immediatamente di lasciare il ristorante e aiutarlo con questa delicata questione. Peccato che la Yildiz ignori completamente che si tratta di una ben congegnata messinscena.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan chiede la mano di Eda

Giunti davanti al commissariato in un clima di tensione, Eda e Serkan vedono spuntare Kiraz che li invita a seguirli. La paesaggista è confusa, soprattutto dall’espressione del Bolat che è serafico e pacifico vedendo la figlia minorenne, completamente sola, davanti la caserma della polizia. Nel parco vicino, Eda scopre che tutto è stato allestito a gran festa e rimane incantata, scrutando Serkan per capire cosa stia succedendo. Prima che l’ennesimo imprevisto possa mettersi tra loro, il Bolat si inginocchia e chiede ad Eda di sposarlo.

Eda e Serkan si sposano: le Anticipazioni turche di Love is in the Air

Eda accetta immediatamente la proposta di nozze di Serkan, che le comunica di volerla sposare ora, in quel parco, alla presenza della figlia Kiraz e degli amici più cari. Commossa, la Yildiz accetta e le nozze vengono finalmente celebrate. Eda e Serkan sono, adesso, ufficialmente marito e moglie, con Engin e Melo a far loro da testimoni. Durante il banchetto nuziale, tuttavia, la felicità di Serkan rischia di essere compromessa da una chiamata che agita molto Piril. La donna fa di tutto per nascondersi dagli sposi, non volendo rovinare il magico momento, ma non riesce a trattenere un’espressione preoccupata: la ArtLife è in serio pericolo!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.