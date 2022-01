Love is in the Air Anticipazioni 7 gennaio 2022: Eda furiosa, Serkan attratto da…

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda gelosa di Serkan e di una misteriosa donna.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Eda e Serkan fanno fatica a mettere da parte la grandissima attrazione che li lega per occuparsi insieme di Kiraz. L’imprenditore vuole recuperare il tempo perduto con la figlia, ma Kiraz ha un carattere tosto e non sarà facile fare breccia nel suo cuore e accontentarla. Dopo aver chiesto consiglio all’amico Engin, Serkan decide di contattare la nota pedagogista Hulya per farsi aiutare con Kiraz. Vedendo il suo ex vincono all’affascinante donna, Eda perde le staffe e crede che tra i due vi sia un affaire romantico.

Eda e Serkan sempre più attratti nella puntata del 7 gennaio 2022

Serkan ha deciso di assumersi le proprie responsabilità e fare da padre a Kiraz, ma è sempre più difficile nascondere l’attrazione che prova nei confronti di Eda. La paesaggista è in difficoltà, dovendo scindere tra il suo rapporto sentimentale con Serkan e il trasporto che prova per lui, e il benessere di Kiraz che può finalmente godere della compagnia di suo padre.

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz mette alla prova Serkan

Mentre cerca di non pensare ad Eda, Serkan si dedica alla figlia Kiraz e vuole recuperare con lei tutto il tempo perso. Fare da padre alla piccola Bolat, tuttavia, non è cosa semplice dato che Kiraz è una bambina particolare e vivace, sempre in cerca di stimoli e poco incline a fidarsi dell’uomo che, secondo lei, l’ha abbandonata per così tanti anni. Deluso per la piega che sta prendendo il rapporto con Kiraz, Serkan chiede aiuto ad Engin per realizzare che l’amico è ancora più in difficoltà di lui e non potrà essergli utile.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ha una nuova amante?

Serkan non sa più cosa fare con Kiraz e decide di chiedere aiuto ad un’esperta del settore, la pedagogista di fama internazionale Hulya, che si dà il caso sia anche una bellissima donna. Eda, seguendo l’imprenditore per controllare come si comporta con Kiraz, scorge Serkan insieme a Hulya e va su tutte le furie, pensando che tra i due vi sia un interesse romantico.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 .