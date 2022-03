Love is in the Air Anticipazioni 4 marzo 2022: Melo e Burak nascondono un segreto

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo e Burak fanno insospettire tutti.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , da quando Burak l’ha baciata, Melo sogna ad occhi aperti una storia d’amore con l’amico di Eda e lui sembra finalmente ricambiare. Dopo aver fato da baby-sitter a Kiraz, Melo e Burak sono sempre più strani e Eda e Serkan sospettano che i due nascondano un segreto. Un segreto che vogliono svelare a tutti i costi.

Melo innamorata nella Puntata di Love is in the Air del 4 marzo 2022

Melo ha ricevuto un bacio da Burak ma il ragazzo non ricordava nulla l’indomani, stordito dall’alcol e dalla delusione di vedere Eda nuovamente innamorata di Serkan. L’amica di Eda ha iniziato a provare forti emozioni per Burak, ma ha atteso che fosse lui a fare la mossa successiva per non ricevere l’ennesima delusione amorosa, nonostante i sentimenti sempre più forti che iniziavano a scaturire nel suo cuore.

Anticipazioni Love is in the Air: che succede a Melo e Burak?

Burak ha capito di avere un debole per Melo e, questa volta a mente lucida, ha baciato la ragazza poco prima che Eda le chiedesse di fare da baby-sitter a Kiraz, che ha messo in trappola i genitori. Melo e Burak sono sempre più strani e tutti iniziano ad accorgersi che tra loro c’è qualcosa di insolito, compresi Eda e Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda indaga

Eda conosce molto bene Melo e sa quando l’amica le sta mentendo. Il rapporto tra Melo e Burak è mutato e la Yildiz vuole vederci chiaro, soprattutto dopo aver osservato la coppia alle prese con sua figlia. Così, Eda convince Serkan ad indagare…

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.