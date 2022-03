Love is in the Air Anticipazioni 3 marzo 2022: Kiraz mette in trappola Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kiraz tenta di far riavvicinare Eda e Serkan.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Kiraz è preoccupata per i suoi genitori e, con l’aiuto di Can, tende una trappola per costringere Eda e Serkan a chiarirsi. Nel frattempo, Bolat è sempre più amato dai suoi studenti che lo coinvolgono in una festa. Eda accetta di accompagnare suo marito e chiede a Melo di badare a Kiraz, inconsapevole che l’amica è appena stata sconvolta dal bacio di Burak.

Kiraz ha un piano nella Puntata di Love is in the Air del 3 marzo 2022

Kiraz è una bambina molto intelligente e sa che i suoi genitori stanno attraversando una brutta crisi. Sentendosi in colpa per aver rivelato involontariamente a Serkan la loro precaria condizione economica, la piccola Kiraz chiede aiuto a Can per costringere i suoi genitori a fare pace. Il piano prevede di attirare Eda e Serkan in un locale, costringendoli a seguirla e facendo leva sulla loro preoccupazione, ma non tutto va come desiderato.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan professore popolare

Nonostante un travagliato debutto nel mondo universitario, Serkan sembra stia acquistando sempre più popolarità tra i suoi studenti che seguono volentieri il suo corso nella Facoltà di Architettura. L’imprenditore è contento dei risultati ottenuti e accetta al volo l’invito della classe, che lo vuole ad una festa universitaria. Sebbene siano ancora in maretta, Serkan estende l’invito a Eda che accetta volentieri di accompagnarlo all’evento.

Love is in the Air Anticipazioni: Burak bacia Melo

Eda chiede a Melo di occuparsi di Kiraz mentre lei e Serkan parteciperanno alla festa. La paesaggista nota che l’amica è frastornata ma ignora che il motivo di tanta emozione è dovuto al bacio che Burak ha appena dato a Melo.

