Love is in the Air Anticipazioni 4 gennaio 2022: Serkan fa marcia indietro. Farà da padre a Kiraz?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan scopre che il cancro non tornerà più e decide di fare dietrofront con Eda e Kiraz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5: Ayfer e persino Aydan sono impegnatissime per preparare una bellissima festa di compleanno per Kiraz. Eda invece è impegnata in un'importante presentazione. Serkan è accanto a lei per incoraggiarla ma non sembra aver cambiato idea su sua figlia. Il Bolat però è destinato a fare un grosso dietrofront. Dopo aver parlato prima con Eda e poi con Engin e addirittura con il suo medico – che gli conferma che il cancro non si ripresenterà – l'architetto comincia a valutare l'idea di tornare accanto alla sua amata ex compagna e di prendersi le sue responsabilità come padre.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan rinuncia a sua figlia!

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci hanno rivelato che Eda ha finalmente rivelato a Serkan che Kiraz è figlia sua. Il Bolat è rimasto a bocca aperta. È diventato padre e la Yildiz glielo ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Serkan è molto spaventato. Lo spauracchio del cancro e la paura di potersi riammalare lo hanno convinto a fare un passo indietro e ad allontanarsi sia da Eda che dalla piccola, frutto del loro amore. Nonostante i forti sentimenti che lo animano, l'architetto ha rinunciato a sua figlia e ha lasciato che sua madre Aydan cominciasse a compilare i documenti per ottenere l'affido della bambina, al posto suo. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano però che potrebbe presto esserci una svolta per il futuro di tutti e tre i protagonisti della Soap.

Serkan fa marcia indietro. Farà da padre a Kiraz? Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air del 4 gennaio 2022

Ayfer e Aydan – sempre più scatenata – sono impegnatissime nella preparazione di una festa di compleanno per Kiraz. Eda è invece occupata con un'importantissima presentazione e Serkan è con lei, per sostenerla. Il Bolat però non sembra voler toccare l'argomento Kiraz e la Yildiz è molto delusa da lui. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano però che Serkan, nel corso della puntata, cambierà radicalmente idea. Dopo aver parlato con Engin ed aver appreso da lui le gioie della paternità ma soprattutto dopo aver saputo dal suo medico che il cancro non tornerà mai più, deciderà di prendersi le sue responsabilità. Svelerà quindi alla sua piccola Kiraz di essere lui il suo papà astronauta!

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan preoccupato per Kiraz

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan prenderà seriamente il suo ruolo di padre ma prima di arrivare alla festa, qualcosa o meglio qualcuno sfuggirà al controllo sia del Bolat che di Eda. La piccola Kiraz, spaventata di non vedere e conoscere suo padre neanche durante questo compleanno, si darà alla fuga. Sarà in quel momento che il Bolat capirà di dover fare di tutto non solo per ritrovare la sua bambina ma anche per recuperare il suo rapporto con lei. Dovrà essere un padre meraviglioso!

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dal 3 al 7 gennaio 2021.

