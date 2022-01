Love is in the Air Anticipazioni 3 gennaio 2022: Serkan rinuncia alla figlia Kiraz?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ha paura e pensa di rinunciare alla figlia Kiraz.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ha paura di dover stravolgere la propria vita per Kiraz e ha intenzione di tirarsi indietro, non assumendosi le responsabilità di padre. Mentre è intenta ad organizzare una bellissima festa di compleanno per la nipotina, Aydan chiede ad Engin di aiutarla a convincere Serkan: suo figlio deve affezionarsi a Kiraz. Nel frattempo, la signora Bolat trama con Kemal per ottenere l’affidamento esclusivo della bambina.

Serkan rinuncia a Kiraz nella Puntata di Love is in the Air del 3 gennaio 2022

Eda ha confessato a Serkan che Kiraz è sua figlia, cogliendo totalmente impreparato l’imprenditore. Il Bolat ha ammesso che non avrebbe mai voluto una figlia e che, se avesse saputo della gravidanza per tempo, avrebbe chiesto ad Eda di abortire. La Yildiz è in bilico e Serkan si tira indietro: non ha intenzione di fare da padre a Kiraz.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan disperata

La decisione di Serkan ha fatto crollare tutti i sogni di Eda, che sperava di costruire con lui una vera famiglia per Kiraz. Vedendo il figlio sconfortato e dubbioso, Aydan si dispera e chiede l’aiuto di Engin. I due cercano in tutti i modi di far affezionare Serkan alla figlia e non abbandonarla.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan trama contro Eda

Mentre tenta di convincere il figlio ad assumersi le proprie responsabilità, rimanendo al fianco di Kiraz, Aydan cerca di trovare un modo per allontanare la nipote dalla famiglia Yildiz. La signora Bolat, con l’aiuto del fidanzato Kemal, prepara le carte per l’affidamento esclusivo di Kiraz…

