Love is in the Air Anticipazioni 26 novembre 2021: Serkan furioso, Erdem l’ha fatta grossa!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan rimprovera Erdem.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 26 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver trascorso la notte nel camper in riva al mare, Serkan e Eda fanno ritorno in città per continuare con le riprese del film. Sul set, Puren fa di tutto per attirare l’attenzione del Bolat, mandando su tutte le furie la Yildiz che ormai è folle di gelosia. Nel frattempo, Erdem ha dato il via libera per spostare il set del film negli uffici della ArtLife, senza prima avvertire Serkan che si infuria con il collega.

Serkan la preda perfetta nella Puntata di Love is in the Air del 26 novembre 2021

Dopo la disastrosa cena romantica, rovinata dall’arrivo della nuova pretendente di Serkan, l’imprenditore ed Eda trascorrono la notte insieme in riva al mare, nel camper che hanno affittato. La coppia vive momenti indimenticabili, ma c’è qualcuno che ancora non si è arreso e vuole a tutti i costi conquistare il Bolat, la preda perfetta.

Anticipazioni Love is in the Air: Puren contro Eda

Conclusa l’avventura, Eda e Serkan fanno ritorno in città con il camper, per prendere parte alle riprese del film. Sul set, tuttavia, c’è Puren che è intenzionata ad attirare l’attenzione del Bolat. I modi seducenti e sfacciati della prima attrice innervosiscono Eda, che è più gelosa che mai della nuova arrivata.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan furioso con Erdem

Da quando ha scoperto di avere il tumore al cervello, Serkan ha messo da parte gli affari della ArtLife, ma non per questo può sopportare che i suoi dipendenti agiscano senza chiedere prima il suo permesso. Avendo scoperto che Erdem ha dato via libera alle riprese del film nell’agenzia, Serkan perde la pazienza e si scaglia contro l’amico.

