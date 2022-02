Love is in the Air Anticipazioni 22 febbraio 2022: Melo e Burak si dicono addio?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Incomprensioni tra Melo e Burak, mentre Piril cerca una soluzione per l’azienda.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, la situazione economica della ArtLife è a dir poco in bilico dopo il fallimento del progetto in Qatar. Mentre Aydan scopre il crollo finanziario dell’azienda, Piril si vede costretta a chiedere aiuto alla signora Deniz per risollevare le sorti dell’impresa. Nel frattempo, Melo e Burak sono vittime di una serie di incomprensioni che li allontanano sempre di più.

ArtLife in bancarotta nella puntata di Love is in the Air del 22 febbraio 2022

Piril ha nascosto a tutti che il progetto con il Qatar è miseramente fallito, portando la ArtLife sull’orlo della bancarotta. Concluso il matrimonio di Eda e Serkan, mentre i due si trovano in Italia per la luna di miele rovinata da Deniz, Piril deve escogitare un modo per trovare al più presto un nuovo partner e la scelta ricade proprio sull’odiosa proprietaria dell’albergo a Sile. Nel frattempo, Aydan non riesce più ad accedere al conto e capisce che c’è qualcosa che non va.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan scopre la verità

Vedendo rifiutati i pagamenti della sua carta di credito, collegata direttamente con gli introiti della ArtLife, Aydan inizia a temere che l’azienda sia in crisi. La madre del Bolat interroga Piril che, messa alle strette, rivela la verità sull’accordo saltato e sulla perdita di denaro che sta trascinando nel baratro l’azienda della famiglia Bolat.

Love is in the Air Anticipazioni: Melo e Burak in crisi

Dopo un bacio dimenticato, una serie di incomprensioni e la freddezza dimostrata da Melo, Burak si convince che la ragazza non sia realmente interessata a lui e chiede consiglio a Kerem. Lo stesso fa anche Melo, indispettita dalla mancanza di iniziativa di Burak che legge come una totale mancanza di interesse nei suoi confronti. Vittime delle circostanze, Melo e Burak si allontaneranno. Ma sarà un addio definitivo?

