Love is in the Air Anticipazioni 21 gennaio 2022: Piril ha un terribile sospetto…

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Piril crede che Engin la stia tradendo.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, momento di grande cambiamento per le coppie, nessuna esclusa. Mentre Eda e Serkan cercano di far funzionare la convivenza, Melo scopre che Burak non è innamorato di lei come invece sperava, Piril è certa che Engin la stia tradendo e vuole vederci chiaro.

Per le coppie della soap è arrivato il momento di tirare le somme e capire dove la relazione li sta portando. Eda e Serkan continuano a convivere, dopo che l’imprenditore ha vinto una scommessa e si è guadagnato altre due settimane sotto lo stesso tetto della Yildiz. Nel frattempo, Melo ha scoperto che Burak ama ancora Eda, e non sa se rivelare all’uomo che l’ha baciata mentre era ubriaco. Guai, invece, per Piril ed Engin…

Piril ed Engin stanno avendo qualche difficoltà a trovare momenti per loro, creare la giusta intimità e non ritrovarsi sempre invischiati nei drammi dei loro migliori amici. Da quando è nato il piccolo Can, Piril sente che Engin si sta allontanando da lei ed è certa che il marito la stia tradendo.

Piril inizia ad essere sospettosa: Engin si comporta in modo strano ed è sempre più distante. Certa che il marito la stia tradendo con una misteriosa donna, Piril inizia ad indagare e chiede aiuto ad Erdem che, vedendola triste e abbattuta, le consiglia di scoprire la verità una volta per tutte.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.