Love is in the Air Anticipazioni 13 gennaio 2022: Serkan geloso di Burak!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan è geloso del rapporto che Burak ha con la figlia Kiraz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Burak è un punto di riferimento importantissimo per Kiraz e Serkan non riesce a nascondere la gelosia, che prova vedendo la figlia così legata all’uomo. Sapendo che Burak porterà Kiraz in gita per pescare insieme, l’imprenditore cercherà di impedire che i due rimangano soli, consolidando il loro rapporto. Nel frattempo, Eda scopre che Aydan è intenzionata a raccogliere prove contro di lei, per ottenere la custodia di Kiraz, e che la zia Ayfer sta facendo lo stesso per impedire a Serkan di avviare le pratiche per la l’affidamento della figlia.

Burak troppo vicino a Kiraz nella Puntata di Love is in the Air del 13 gennaio 2022

In assenza del padre biologico, Kiraz ha creato un legame bellissimo con Burak, grande amico di Eda. L’uomo ha una cotta segreta per la Yildiz, ma si è sempre tenuto alla larga per privilegiare il rapporto con Kiraz e non deludere la bambina. Così, nonostante Serkan si sia palesato come suo padre, Kiraz vuole ancora trascorrere del tempo con Burak e lo segue durante una gita per una battuta di pesca. Inutile dire che il Bolat è fuori di sé per la gelosia!

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan pedina Burak

Volendo prendere parte alla gita, ma non potendo ammettere di essere geloso del rapporto che la figlia ha con Burak, Serkan chiede aiuto ad Engin. L’amico propone all’imprenditore di recarsi nello stesso luogo dove Burak e Kiraz trascorreranno la giornata a pescare, unendosi alla gita in maniera discreta. Tutto andrà secondo i piani, tranne per il fatto di non farsi notare da Kiraz e Burak…

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan e Ayfer, che guaio!

Mentre Serkan si preoccupa di Kiraz, Eda indaga sul raggiro di Aydan e scopre che la madre del Bolat sta raccogliendo prove contro lei, per poterle strappare la custodia della figlia. In realtà, anche Ayfer sta facendo la stessa cosa nei confronti di Serkan, per assicurarsi che l’imprenditore non possa ottenere l’affidamento esclusivo della figlia.

