Love is in the Air Anticipazioni 11 marzo 2022: Eda incinta, Serkan reagisce così!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda rivela a Serkan di essere incinta.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’ 11 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Eda ha scoperto che i suoi malori sono causati dal fatto di essere incinta e rivela la notizia della gravidanza a Serkan. L’imprenditore, sebbene felice per la scoperta, si dimostra fin troppo protettivo nei confronti della moglie, trascurando il lavoro. Il progetto della ArtLife non va a buon fine, mentre un equivoco innesca una serie di reazioni incontrollate in Aydan e Pina.

Eda è incinta nella Puntata di Love is in the Air dell’11 marzo 2022

Dopo aver accusato una serie di malori sospetti, Eda si reca in ospedale dove scopre di essere incinta. La Yildiz comunica la notizia a Serkan che è al settimo cielo. L’imprenditore, infatti, ha sofferto il fatto di non essersi potuto godere la gravidanza di Kiraz e ora ha modo di rifarsi con il secondogenito. In Serkan, tuttavia, si scatena un forte sentimento di apprensione nei confronti della moglie, che infastidisce Eda e avrà conseguenze disastrose nel lavoro.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan combina un disastro

Con la mente occupata ad analizzare tutti i problemi che potrebbero insorgere durante la gravidanza di Eda, studiando un piano alimentare e lunghe ore di riposo per la sua sposa, Serkan non riesce a concentrarsi sul lavoro e manda in fumo il progetto dell’agenzia nata dopo il crack della ArtLife, mettendo nei guai Engin e Piril.

Love is in the Air Anticipazioni: Pina incinta?

Eda e Serkan hanno deciso di tenere per loro la notizia della gravidanza, almeno per i primi tempi. Tuttavia, viene ritrovato il referto della Yildiz che crea una serie di equivoci. Mentre Ayfer teme che Aydan sia incinta, la madre di Serkan sospetta che le analisi siano della nipote Pina e va su tutte le furie.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.