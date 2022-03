Love is in the Air Anticipazioni 10 marzo 2022: Eda sta male, scoperta incredibile in ospedale

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda avverte strani sintomi e corre in ospedale.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , da quando ha fatto ritorno dal viaggio di nozze con Serkan, Eda accusa uno strano malessere. La Yildiz è sempre stanca, al punto da dimenticare anche gli impegni presi con il marito, e decide di prenotare una visita medica, sospettando che i sintomi che avverte siano quelli di una gravidanza.

Eda sta male nella Puntata di Love is in the Air del 10 marzo 2022

Eda è preoccupata per Serkan, che ha lasciato di punto in bianco la ArtLife nelle mani di Piril ed Engin per occuparsi della nuova professione di professore universitario. Mentre Serkan ha un piano, Eda avverte un malessere particolare, che la costringe a lunghissime ore di sonno e spossatezza. Preoccupata, la bella paesaggista decide di consultare un medico.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda in ospedale

La Yildiz non riesce più a tenere il passo con gli impegni né tantomeno con la vita matrimoniale, compromessa dall’idea di Serkan di essere diventato del tutto indifferente alla moglie dopo aver accettato il nuovo lavoro. Eda riconosce nei sintomi un avvertimento chiaro, che le ricorda quelli provati durante la gravidanza di Kiraz, e si reca in ospedale in gran segreto.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda è incinta

Il medico sottopone Eda ad alcune analisi, scoprendo che i sospetti della paesaggista sono più che fondati. Eda è incinta del suo secondogenito e non vede l’ora di comunicare la lieta notizia a Serkan. Come reagirà il Bolat?

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dal 7 all'11 marzo 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.