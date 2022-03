Love is in the Air Anticipazioni 8 marzo 2022: Serkan ha un piano ma...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ha un piano per aiutare la ArtLife

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’8 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Piril ed Engin hanno difficoltà a gestire i nuovi progetti della ArtLife ore che Serkan ha cambiato vita, diventando professore della Facoltà di Architettura. Mentre il Bolat escogita un nuovo piano per aiutare l’impresa e gli amici, Aydan confessa a Kemal di non voler dipendere economicamente da lui.

Piril ed Engin in difficoltà nella Puntata di Love is in the Air dell’8 marzo 2022

Serkan ha deciso di cambiare vita, accettando la cattedra di professore alla Facoltà d’Economia, e lasciando le redini della ArtLife a Piril ed Engin. La coppia ha molte difficoltà nel gestire tutti i progetti senza l’imprenditore, che ha sempre rappresentato un punto fermo nell’azienda. Mentre Serkan teme che Eda voglia il divorzio, Piril ed Engin chiedono aiuto al loro vecchio capo.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan ha un’idea!

Vedendo Piril ed Engin in estrema difficoltà, Serkan mette da parte il suo nuovo lavoro per qualche ora, dedicandosi ai progetti della ArtLife. Tutti possono tirare un sospiro di sollievo, ma è evidente che senza il Bolat l’agenzia è destinata a fallire. Così, Serkan si fa venire in mente una bella idea per aiutare Piril ed Engin.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan donna indipendente

Aydan ha deciso di non voler mai più dipendere da un uomo, dopo essersi trovata senza soldi e senza speranze fin troppe volte. La madre del Bolat è cambiata e, nonostante Kemal possa tranquillamente prendersi cura di lei, vuole mettere in chiaro che la sua indipendenza economica viene prima di tutto al momento.

