La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana muore. L'ha uccisa Cruz... o forse no!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana morirà. La protagonista della Soap ci lascerà e sarà un dolore immenso per Manuel. Ma chi l'avrà uccisa? Tutti gli indizi portano a Cruz, ormai al corrente della vera identità della ragazza e di Curro. Ecco cosa succederà negli episodi presto su Rete4

Jana morirà! Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che per la protagonista della Soap, in onda in Italia su Rete4, non ci sarà scampo. Qualcuno le sparerà a sangue freddo e dopo giorni di agonia – e una breve ripresa – la giovane spirerà tra le braccia di un disperato Manuel. Ma cosa succederà? Cosa vedremo tra non molto sul quarto canale? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Jana e Cruz sempre più nemiche

Prima di arrivare al fulcro di questo articolo, dobbiamo fare un passo indietro e capire quanto la vita di Jana cambierà dal momento in cui diventerà la moglie di Manuel e scoprirà di aspettare un bambino. Vi abbiamo già anticipato che Manuel e Jana si sposeranno e che l’ex cameriera, dopo la loro luna di miele, informerà il marito di essere incinta. Le nozze dei due ragazzi e l’arrivo di un figlio, metteranno i marchesi in difficoltà. Cruz si rifiuterà di accettare il bambino come erede del marchesato ma soprattutto, insieme a Don Alonso, dovrà gestire la terribile crisi finanziaria che ha colpito la loro famiglia, stavolta molto più grave delle precedenti. La situazione tra nuora e suocera peggiorerà nel momento in cui Jana scoprirà la stanza segreta di Cruz e comincerà a sospettare che la marchesa abbia ucciso Dolores.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana accusa Cruz di aver ucciso Dolores

Jana scoprirà tutta la verità su Cruz. Prima troverà la stanza segreta della marchesa, al cui interno scoprirà un tappeto macchiato di sangue (che scoprirà essere quello di Tomàs) e poi le lettere di Dolores. L’ex cameriera troverà in Leocardia – tra i nuovi personaggi in arrivo nella Soap – una valida alleata. Sarà lei a confermare alla ragazza che la marchesa possa essere un’assassina e la spingerà a credere che sia stata lei a uccidere sua madre. Jana si presenterà dalla suocera come una furia e le confesserà la sua vera identità – cosa che farà anche Curro – e l'accuserà di aver assassinato la sua mamma. Ma le cose non andranno bene per la giovane Jana. Poco dopo questi eventi, la giovane verrà colpita da un proiettile.

Jana muore nelle prossime puntate de La Promessa

Le ferite riportate da Jana saranno molto gravi. L’incidente accadrà durante una breve assenza di Manuel che al suo ritorno a casa scoprirà che sua moglie è in fin di vita. Purtroppo per la giovane ex cameriera non ci sarà nulla da fare. Si riprenderà solo per poche ore, accendendo la speranza nei suoi cari, ma poi spirerà tra le braccia del suo amato, senza riuscire a dire il nome di chi le ha sparato. Un bottone di camicia da notte trovato tra le mani della giovane incriminerà Cruz e stavolta Petra non l'aiuterà e si prenderà la sua vendetta per la morte di Feliciano. Cruz verrà arrestata e lascerà anche lei la tenuta. Poco dopo anche Manuel se ne andrà, distrutto per la morte della moglie e incapace di vivere ancora in quella casa che sembra destinata a togliergli tutto. Di questo tragico evento la malefica marchesa potrebbe non essere la vera responsabile ma la verità non verrà alla luce molto presto e ci attenderanno nuove diaboliche trame.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.