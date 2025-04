La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana scopre tutta la verità su Cruz, è lei che ha ucciso Dolores!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana confiderà a Leocardia di essere la figlia di Dolores e la donna le confermerà che sua madre è stata uccisa da Cruz. Per la ragazza sarà la svolta determinante per continuare la sua missione. Scopriamo cosa succederà negli episodi della Soap, presto su Rete4.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana intensificherà le sue ricerche per scoprire cosa sia successo davvero a sua madre. Negli episodi che vedremo molto presto in onda su Rete4, la giovane – appena sposata con Manuel – troverà degli indizi che le faranno puntare il dito contro Cruz ma soprattutto avrà finalmente un’alleata potente per incriminare la marchesa e capire una volta per tutte cosa è successo quel terribile giorno in cui è stata costretta a dire addio alla sua adorata mamma e al suo fratellino Marcos, ancora in fasce. Ecco nel dettaglio cosa accadrà e cosa vedremo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana scopre il nascondiglio segreto di Cruz

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana scoprirà un passaggio segreto che porta a una camera nascosta, appartenente a Cruz. La ragazza, orami sposata con Manuel, riuscirà ad accedere alla stanza e scoprirà con orrore prima un tappeto macchiato di sangue (che si rivelerà essere quello di Tomas) e successivamente troverà delle lettere scritte da sua mamma Dolores. La giovane capirà che Cruz è più che mai coinvolta in loschi crimini e che potrebbe essere addirittura la mandante dell’omicidio di sua madre. Jana non perderà tempo e riferirà quanto scoperto a Curro. Le sue mosse attireranno però l’attenzione di qualcuno, che si metterà in mezzo alla faccenda, dimostrandosi determinante per lei e suo fratello.

La Promessa: Jana rivela a Leocardia la sua vera identità

Jana vorrà vederci chiaro e desidererà scoprire in che modo la marchesa sia coinvolta nella morte di sua madre. La sua sete di sapere la porterà ad attirare l’attenzione di Leocardia, la nuova arrivata. Vi abbiamo già anticipato che presto arriverà questo personaggio che farà tremare la marchesa e che vorrà vendicarsi di lei. E l’opportunità le si presenterà quando Jana le rivelerà la sua vera identità.

Leocardia costringerà la ragazza a rivelarle cosa sta combinando e Jana le confesserà di essere la figlia di Dolores, una cameriera che ha lavorato per anni alla tenuta e con la quale Don Alonso ha avuto una relazione. Insomma la marchesina sarà molto sincera con la nuova arrivata, confidandole persino che Curro è figlio del marchese. Leocardia si rivelerà molto comprensiva ma anche una valida alleata.

Leocardia è certa che Cruz abbia ucciso Dolores, ecco cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa

Jana confesserà tutto a Leocardia e lei si rivelerà non solo molto comprensiva ma anche pronta a dare il suo aiuto alla giovane ragazza, che riporrà così tanta fiducia in lei. La donna spronerà la giovane marchesina a indagare più a fondo su sua suocera e si dirà convinta che Cruz abbia ucciso Dolores. La donna confesserà a Jana di conoscere molto bene la terribile natura della marchesa, che ha tentato di uccidere pure lei, pur di liberarsi di ogni ostacolo.

Con Leocardia così tanto sicura che Cruz sia l’assassina di Dolores (o comunque la mandante del suo omicidio), Jana affilerà i coltelli contro la marchesa, che non ha mai smesso di tormentarla nonostante il suo matrimonio con Manuel. Anzi dopo la scoperta della sua gravidanza, la donna è diventata sempre più cattiva nei confronti di sua nuora, dichiarandole apertamente che le sue nozze con suo figlio sono state la sua rovina e che il figlio che nascerà non sarà mai riconosciuto da lei come l’erede del marchesato. La dura lotta tra le due signore della tenuta prenderà una bruttissima piega, portandoci a dire addio a Cruz e Jana, che lasceranno la Soap dopo un terribile e luttuoso evento.

