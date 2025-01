La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel e Jana marito e moglie ma Cruz non intende rendere loro la vita facile

Anticipazioni TV

Nelle puntate spagnole de La Promessa, Jana e Manuel sono diventati marito e moglie. I due ragazzi, in barba a tutti gli ostacoli, sono riusciti a sposarsi ma Cruz ha giurato di non rendere loro la vita facile, soprattutto alla sua nuova e odiata nuora. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo su Rete4 molto presto.

Il sogno d’amore di Manuel e Jana si è finalmente realizzato. Nelle puntate spagnole de La Promessa, i due giovani protagonisti della Soap sono diventati marito e moglie, vincendo così le difficoltà che li accompagnano negli episodi che attualmente – gennaio 2025 – sono in onda su Rete4. Ma i guai non sono del tutto finiti. Sebbene Cruz abbia dovuto capitolare e permettere al figlio di convolare a nozze con una semplice cameriera, la marchesa non ha rinunciato all’idea di distruggere Jana e di farle capire che mai e poi mai l'accetterà nella sua famiglia. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo molto presto anche sulla nostra rete.

Guarda il video riassunto qui sotto e leggi le anticipazioni spagnole per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel fa la proposta a Jana

Nelle puntate italiane de La Promessa stiamo assistendo a un momento di difficoltà tra Jana e Manuel. I due sono però destinati a ritrovare la pace grazie ai suggerimenti di Blanca, che spingerà il giovane marchese a chiedere alla sua amata di sposarlo. Tutto questo accadrà negli episodi dal 20 al 25 gennaio 2025 e ovviamente Jana accetterà di slancio questa proposta. Il matrimonio verrà fissato a dopo che Manuel sarà tornato dalla Guerra. Il marchesino deciderà di arruolarsi insieme a Curro e promettere alla sua fidanzata di tornare sano e salvo.

La Promessa Anticipazioni Puntate Spagnole: Manuel e Jana cercano di sposarsi in segreto

Nelle puntate spagnole de La Promessa, Manuel è tornato sano e salvo dalla Guerra ma non è stato semplice per lui riprendersi dagli orrori visti al fronte. La vicinanza della sua famiglia e di Jana è riuscita a sbloccarlo e a dargli la forza di organizzare il suo matrimonio con la donna che ama, così come le aveva promesso. Il marchese ha rivelato a tutta la sua famiglia l’identità della sua innamorata e visto che nessuno è sembrato volergli dare il suo supporto – tranne Catalina che è stata felicissima per il fratello – i due innamorati hanno cercato di sposarsi in segreto. Cruz ha scoperto il loro intento e ha fermato le nozze, prima che fosse troppo tardi, ovviamente per lei. Ma la marchesa non ha potuto nulla contro l’amore forte che suo figlio ha per la cameriera e ha finito per capitolare. Manuel ha dovuto fare delle pesanti rinunce pur di avere l’appoggio della sua famiglia alle sue nozze.

La Promessa puntate e trame spagnole: Jana e Manuel finalmente sposi ma Cruz è in agguato

Per convincere i genitori a lasciargli sposare Jana, Manuel ha rinunciato al volo e la cameriera è dovuta salire ai piani alti e imparare a comportarsi come una nobile, con qualche libertà in meno rispetto al passato. I due innamorati sono riusciti a ingraziarsi tutti a permettere il loro matrimonio e negli episodi andati in onda negli scorsi giorni su RTVE, l’emittente spagnola su cui va in onda la Soap, i ragazzi si sono dichiarati amore eterno, ufficialmente. Il matrimonio tra Jana e Manuel è stato seguito da una buona parte della famiglia del Lujàn, compreso Don Lorenzo e Cruz, che però non si è risparmiata di far schioccare la sua lingua tagliente. Sì perché la marchesa non si è trattenuta e dopo la cerimonia ha chiarito a Jana di non volerla sostenere mai e poi mai e di considerarla sempre una cameriera e un’inferiore.

Jana non si è lasciata turbare da queste dichiarazioni ma è apparso piuttosto chiaro che Cruz non abbia intenzione di lasciare i due novelli sposi in pace. Farà in modo di creare loro dei problemi e di eliminare la cameriera, diventata la sua nemica numero 1.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.