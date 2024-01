La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina in fin vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina rischierà di morire. La ragazza, vittima della pazzia di Jimena, potrebbe non risvegliarsi più dal preoccupante coma in cui è caduto. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Canale5.

Per Catalina saranno giorni molto duri. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la marchesa sarà in fin di vita e rischierà di morire. Tutta colpa della pazzia di Jimena, ormai arrivata al culmine, che rapirà e drogherà sua cognata, lasciandola inerme su un letto, narcotizzata, mentre intorno a loro divamperà un incendio. Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto su Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jimena rapisce e droga Catalina

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci hanno già rivelato che Jimena impazzirà e tenterà di uccidere Catalina. La marchesina se la prenderà con sua cognata e l’accuserà di essere lei la fonte di tutti i suoi guai con Manuel. Se infatti la ragazza non si fosse messa in mezzo quando lei aveva in pugno suo marito – ancora affetto da amnesia – e non avesse fatto ricostruire il suo aereo, lei non avrebbe avuto alcun problema. Jimena vorrà vendicarsi di lei e penserà persino di liberarsi della sua grande rivale. La rapirà e la drogherà, costringendola inerme su un letto.

La Promessa Anticipazioni: Jimena dà fuoco alla tenuta

Jimena non si limiterà a voler uccidere Catalina ma vorrà distruggere tutto. Ormai in preda alla pazzia e priva di sostegno da parte di chiunque – Cruz l’accuserà di essere l’unica responsabile della fine del suo matrimonio con Manuel – la ragazza perderà totalmente il controllo. Dopo aver rapito e drogato sua cognata, darà fuoco alla stanza e scatenerà un incendio che minaccerà di distruggere l’intera Promessa. Per fortuna i domestici riusciranno a spegnere le fiamme e Don Romulo raggiungerà Catalina per metterla in salvo ma le condizioni della ragazza risulteranno subito disperate.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina rischia di morire

Distesa come sarà su un letto e narcotizzata, Catalina sarà costretta a inalare tanto fumo da non riuscire più a respirare. Insomma verrà avvelenata dal monossido di carbonio e le sue condizioni saranno drammatiche. Il medico informerà immediatamente la famiglia che c’è bisogno di ossigeno ma le bombole posso essere reperite solo in città. Comincerà una vera e propria corsa contro il tempo per salvarla ma vi anticipiamo che Cruz farà in modo di mettere i bastoni tra le ruote al gruppo di salvataggio e di ritardare i soccorsi, in modo che la sua figliastra muoia. Alla marchesa non sembrerà vero di avere l’occasione di liberarsi dell’altra figlia di Alonso, quella avuta dalla sua prima moglie e sempre odiata.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.