La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena torna all'attacco con Manuel ma Abel svela tutti i suoi segreti

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jimena tornerà a La Promessa dopo essere stata cacciata. La marchesa vorrà riconquistare Manuel e far ricadere tutte le colpe su di lui. Abel però non le permetterà di imbrogliare tutti come in passato. Scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap.

La vita di Jimena è destinata a cambiare per sempre. Mentre nelle puntate italiane de La Promessa stiamo assistendo alla rivincita della ragazza - che è riuscita a far tornare Jana alla tenuta - e presto conosceremo meglio il personaggio di Abel, il medico amico della De Los Infantes e nuovo amore di Jana, nelle puntate spagnole della Soap, le cose stanno andando molto diversamente.

Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la moglie di Manuel, presto non godrà più dell’appoggio di nessuno e sarà costretta ad affrontare le dure responsabilità delle sue azioni, delle sue bugie e dei suoi tentati omicidi. Andiamo con ordine e scopriamo cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena tenta di uccidere Catalina e viene cacciata

Vi abbiamo già anticipato, in due nostri articoli, che Jimena impazzirà. Completamente dimenticata da Manuel, che si allontanerà da lei e le dichiarerà di non amarla, la ragazza finirà per compiere delle vere e proprie incoscienze. Convinta che dietro tutte le sue sfortune ci sia anche lo zampino di Catalina, da sempre a lei ostile, la marchesina finirà per sequestrare sua cognata e per tentare di ucciderla, appiccando il fuoco nella stanza con lei e la Lujàn dentro. Il crimine verrà fermato e il fuoco spento prima che possa succedere il peggio. Dopo questo assurdo evento, Cruz deciderà di cacciare la nuora dalla sua casa e di rispedirla dai genitori, dove potrà essere curata come si deve.

Anticipazioni Spagnole de La Promessa: Jimena torna all’attacco

Jimena sarà cacciata dalla tenuta da Cruz in persona, impressionata dalla perdita di controllo della nuora e convinta che abbia bisogno di cure. La moglie di Don Alonso non vorrà occuparsi della ragazza e lascerà che siano i suoi genitori ad aiutare la giovane. Dopo qualche mese passato lontano da La Promessa, Jimena tornerà più in forma che mai e determinata a riprendersi Manuel, con cui vorrà trasferirsi a Madrid.

Jimena non solo tornerà all’attacco di Manuel tornando in forma, più bella e avvenente di prima, ma comincerà a minacciare il marito di rivelare i suoi segreti. La ragazza lo informerà che se non partirà con lei per Madrid, lei confesserà a tutti che il Lujàn ha un’amante e che è per questo che lei ha perso la testa. Farà quindi scoppiare uno scandalo che metterebbe tutta la famiglia di nuovo nell’occhio del ciclone.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Abel rivela a tutti le bugie di Jimena

Jimena riuscirà sì a far preoccupare Manuel e a far tremare Cruz con la possibilità che si scateni un vero e proprio scandalo sui Lujàn ma stavolta dovrà fare i conti con un nuovo nemico: Abel. Sì perché il medico, pentito per quello che ha fatto, deciderà di voltarle le spalle e di confessare a tutti la verità sulle bugie della marchesina. Rivelerà quindi che la gravidanza e l’aborto della giovane erano finti e che, per mesi, lui stesso è stato complice degli inganni della De Los Infantes. Questa confessione sarà disastrosa per Jimena, che si troverà ad affrontare l’ira dei suoceri e del marito e la porterà presto a lasciare per sempre la Soap. Vi anticipiamo che il destino della giovane non sarà per nulla florido.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.