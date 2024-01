La Promessa Anticipazioni 29 gennaio 2024: Salvador non vuole sposare Maria!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador non ha alcuna intenzione di pensare al matrimonio. Maria è sconvolta!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 29 gennaio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Salvador gelerà Maria con una rivelazione. Il ragazzo confesserà alla sua amata di non pensare più al matrimonio con lei e le rivelerà di essere ancora molto scosso per quello che ha subito in guerra. Sono tali e tanti i ricordi dolorosi che ha, che – per il momento – non riesce a concentrarsi su altro. Per la Fernandez sarà un duro colpo; la giovane – unica a sperare sino all’ultimo che il suo innamorato fosse ancora vivo – si sentirà messa da parte. Ma qualcuno le suggerirà qualcosa per far tornare il sorriso al cameriere.

Anticipazioni La Promessa: Salvador rivela a Maria di non volerla sposare

Dopo aver atteso – con grande dolore – prima il ritorno e poi notizie di Salvador, Maria lo ha potuto riabbracciare. Tutti lo davano per morto tranne lei, che ha sperato sino all’ultimo di vederlo comparire a La Promessa. La giovane cameriera, ora che ha di nuovo il suo compagno al suo fianco, è pronta a sposarsi. Peccato però che Salvador non abbia nessuna intenzione di diventare suo marito. Il giovane le rivelerà di non aver più pensato al loro matrimonio e di non considerarlo una priorità nella sua vita, totalmente cambiata da quando è andato in guerra.

La Promessa Anticipazioni: Salvador troppo sconvolto dalla guerra per sposarsi

Salvador confesserà a Maria di non riuscire a ritrovare la pace in se stesso. Gli orrori che ha vissuto in guerra lo hanno cambiato. Vedere i suoi compagni uccisi e soffrire lui stesso delle sofferenze fisiche, lo hanno reso più freddo e buio e di certo il matrimonio non è più nei suoi pensieri. Il giovane non negherà di provare grande affetto per Maria ma le dirà chiaramente che le cose sono diverse e che se lo ama davvero, dovrà aspettare. Ma come reagirà la Fernandez? Troverà consolazione in Lope?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria delusa dalla decisione di Salvador

Maria ha atteso a lungo il ritorno di Salvador. I due avevano grandi progetti insieme e tra questi capeggiava il matrimonio. Purtroppo però gli orrori vissuti in guerra lo hanno cambiato e lo hanno reso una persona molto più fredda e taciturna. Del vecchio Salvador è rimasta solo l’ombra e per la Fernandez è un duro colpo. Ma la ragazza non si perderà d’animo anzi riceverà un prezioso consiglio da parte di Martina, che le suggerirà un modo per far tornare il sorriso al cameriere.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.