La Promessa Anticipazioni 3 novembre 2024: Manuel alla ricerca di Jana. La ragazza deve essere trovata, subito!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 3 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Manuel si metterà alla ricerca di Jana. Il marchese sarà molto preoccupato per le sorti della sua amata cameriera, ora nei guai.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 novembre 2024, alle ore 19:45 su Rete 4, Manuel farà di tutto per cercare Jana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo tenterà di trovarla da solo ma darà anche a Maria questo compito. Troverà una scusa per far uscire la cameriera dalla tenuta e darle quindi la libertà di raggiungere la sua amica. La Fernandez si dirigerà a casa di Ramona, sicura di trovare lì la sua collega. Una volta faccia a faccia con lei, le chiederà di tornare immediatamente alla tenuta, affinché la situazione torni almeno sotto controllo. Pelayo e Catalina penseranno di fare un piccolo viaggio e di recarsi alle terme ma Don Alonso non gradirà quest’idea e cercherà di dissuaderli dal viaggiare insieme, visto che ancora non sono sposati. Cruz però stupirà il marito dando il suo consenso e rivelando al marchese che non rischieranno alcuno scandalo, visto che la loro figlia sarà accompagnata da Vera. Ayala chiederà alla marchesa una persona di fiducia per aiutarlo. Il consiglio della padrona di casa ricadrà ovviamente su Petra, che però il conte potrà avere come cameriera personale, solo per poco tempo. Lope invece continuerà a non trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Vera.

La Promessa Anticipazioni: Manuel alla ricerca di Jana

Jana ha messo i suoi colleghi nei guai. La ragazza si è allontanata dalla tenuta senza chiedere alcun permesso e ha fatto sì che Maria la coprisse. Peccato però che Cruz si sia resa conto di tutto e ora voglia punire i camerieri e in primis proprio la domestica che non ha seguito gli ordini del marchese. Manuel, chiamato in causa, deciderà di mettersi alla ricerca della ragazza e con la scusa di mandare Maria a fare alcune commissioni per lui, darà alla Fernandez l’occasione di andare a cercare la sua amica dove lei pensa che si sia nascosta. Maria arriverà a casa di Ramona, riuscirà a trovare la sorella di Curro e le chiederà di tornare immediatamente a La Promessa.

Anticipazioni La Promessa: Cruz stupisce Don Alonso

Pelayo e Catalina penseranno di fare un piccolo viaggio e di recarsi alle terme de La Jara. Don Alonso si dirà immediatamente contrario e ricorderà ai due che non è buon costume viaggiare insieme se non si è ancora sposati. Cruz stupirà però il marito dando il suo consenso. La marchesa riferirà al consorte che i due non rischieranno alcuno scandalo, visto che la loro figlia sarà accompagnata da Vera, come sua dama di compagnia. Ma la marchesa avrà in mente qualcosa per mettere la figliastra in difficoltà oppure sarà davvero convinta che questa partenza, possa accelerare i tempi delle nozze?

Trame e Anticipazioni La promessa: Petra nuova cameriera di Ayala?

Ayala chiederà a Cruz di suggerirgli una persona che lei ritiene di fiducia affinché possa aiutarlo nelle sue faccende. La marchesa consiglierà ovviamente Petra, anche se ripeterà al suo ospite che la domestica è la sua cameriera personale e quindi tornerà molto presto a servire lei. Intanto Vera e Lope rischieranno di allontanarsi. Nessuno dei due ha trovato il coraggio di rivelare all’altro i propri sentimenti e questo sta facendo sì che tra i due si crei una frattura, che se non sanata li terrà lontani l’uno dall’altra per sempre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 ottobre al 3 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.