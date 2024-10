La Promessa Anticipazioni 30 ottobre 2024: Maria sconvolge Salvador. Non vuole più sposarlo?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 30 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Maria poco concentrata sul suo matrimonio dopo aver trovato in soffitta la borsa piena di soldi. La Fernandez avrà cambiato idea?

La puntata de La Promessa che vedremo su Rete4 il 30 ottobre 2024, alle ore 19.45, sarà ricca di colpi di scena, a partire dal cambiamento di Maria dopo aver trovato la borsa piena di soldi. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Fernandez sarà talmente entusiasta di aver trovato così tanto denaro, da cominciare a pensare a una vita agiata e a mettere da parte l’ansia per il suo matrimonio. Salvador non capirà come mai la sua amata non sia più così tanto interessata alle loro nozze e ne sarà deluso. Intanto Pelayo e Catalina riceveranno un regalo di nozze da parte di Mr. Cavendish e rimarranno senza parole. Il conte, furioso, chiederà a Jeronimo di tornare dall’inglese e di informarlo che non accetterà più un simile comportamento intimidatorio. Tra Lope e Vera ci sarà tanta tensione e questo perché nessuno dei due riuscirà a farsi avanti per confessare all’altro i propri sentimenti. Pia interverrà e chiarirà al cuoco, molto confuso, che lo strano atteggiamento di Vera nasconde un grande interesse per lui. Il ragazzo saprà cogliere questo suggerimento e avvicinarsi così alla bella e misteriosa cameriera?

La Promessa Anticipazioni: Maria non vuole più sposarsi?

Maria ha trovato una borsa piena di denaro mentre curiosava in soffitta. La ragazza è entusiasta di questo ritrovamento e ha cominciato a girare per la tenuta fantasticando su un futuro da donna ricca, priva di problemi. Questi pensieri stanno offuscando la sua ansia per il matrimonio e sembra quasi che non voglia nemmeno parlarne più. A Salvador la cosa risulterà molto strana e anche molto preoccupante, visto che sino a poco tempo prima, la giovane era terrorizzata da non potersi sposare a breve, voleva fare di tutto per convincere i marchesi a concedere il loro benestare e a non costringerli ad aspettare le nozze di Catalina. La situazione però apparirà molto diversa e il povero Salvador comincerà davvero a pensare che la sua amata abbia cambiato idea su loro due.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo e Catalina alle prese con un regalo di Cavendish

Mr. Cavendish non lascia in pace Pelayo e vuole a tutti i costi che il ragazzo porti a termine i loro affari. L’inglese non intende certo accettare che il conte pensi prima al suo matrimonio e per fargli capire che è disposto a tutto pur di convincerlo a fare quello che dice lui, gli farà recapitare un regalo di nozze molto speciale… anzi intimidatorio. Pelayo andrà su tutte le furie e chiederà a Jeronimo di frenare il loro socio e di fargli capire di rispettare i suoi tempi. Ma riuscirà il sedicente valletto a ottenere quanto il conte de Añil vuole?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Tra Lope e Vera sboccerà l’amore?

La relazione tra Lope e Vera sta diventando qualcosa di molto profondo ma nessuno dei ragazzi riesce ancora a confidare all’altro di essersi innamorato. Il cuoco è persino preoccupato dal comportamento della cameriera e diventerà nervoso davanti a un atteggiamento che faticherà a capire. Ad aiutarlo ci penserà Pia, con i suoi preziosi consigli. La governante si avvicinerà al giovane e gli farà capire che la cameriera si comporta in un certo modo perché innamorata di lui. Lope riuscirà a trovare il coraggio di fare la prima mossa oppure la sua timidezza finirà per farlo rimanere fermo nella sua posizione, che rischia di diventare pericolosa e di allontanare i due?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.