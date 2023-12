La Promessa Anticipazioni 27 dicembre 2023: Cruz e Don Lorenzo sempre più complici mentre Jana è in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel sarà furioso contro Jimena per quello che è successo a Jana mentre Cruz accetterà il prestito di Don Lorenzo.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 dicembre 2023, alle ore 14.10, Jana sarà ancora molto debole e non riuscirà a tornare a lavoro. Le Anticipazioni della puntata delle Soap ci rivelano che la ragazza finirà nei guai a causa delle sue condizioni di salute precarie. Cruz verrà a scoprire che la domestica non sta svolgendo le sue mansioni e ordinerà a Gregorio di prendere immediati provvedimenti. Intanto Manuel rifiuterà di partire con Jimena e se la prenderà con la moglie per come la bionda è stata trattata dai suoi genitori. Don Alonso e Catalina saranno preoccupati dal fatto che il palazzo di Cadice non potrà essere venduto. Lorenzo si offrirà di dare al cognato un prestito e il marchese ne parlerà con la moglie, scoprendo che la marchesa è disposta ad accettare. Intanto la presenza di Elisa continuerà a infastidire tutti e Cruz penserà che sia arrivato il momento di liberarsi di lei, uccidendola.

Anticipazioni La Promessa: Jana in pericolo!

Jana è tornata a La Promessa ma l’esperienza a casa dei Duchi, in cui è stata sottoposta a fatiche indicibili, l’ha completamente sfiancata. La ragazza non riuscirà a tornare subito a lavoro a La Promessa e Maria, Mauro e Pia dovranno aiutarla. I tre si occuperanno di fare le sue faccende dopo che Cruz, informata da Petra, ordinerà a Don Gregorio di costringere Jana a lavorare e non mostrando neanche un briciolo di pena per la malattia della ragazza. Intanto l’atteggiamento di Don Gregorio preoccuperà Pia. La governante si troverà a dover gestire le richieste del marito, che vorrebbe trasferirsi con lei in una nuova casa ma soprattutto dormire con lei.

La Promessa Anticipazioni: Manuel furioso per il trattamento riservato a Jana

Le condizioni tragiche in cui è tornata Jana hanno fatto infuriare Manuel. Il Lujan rifiuterà di partire a Siviglia con Jimena e le dirà chiaramente di essere molto deluso e infuriato, per come la cameriera è stata trattata. La marchesina accuserà il colpo e tenterà di giustificarsi dicendo di non esserne mai stata al corrente. Capito che suo marito è molto arrabbiato e che non le darà attenzioni se non si risolverà la questione Jana, escogiterà una soluzione, che si rivelerà controproducente. Intanto Don Alonso e Catalina scopriranno che la vendita del palazzo di Cadice non sarà per nulla facile.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso sconvolto da Cruz!

Don Alonso sarà disperato. Il palazzo di Cadice non potrà essere venduto facilmente e dovranno trovare presto altre entrate per non finire di nuovo in bancarotta. Don Lorenzo, al corrente di tutto, offrirà al cognato un prestito. Il marchese ne parlerà immediatamente con Cruz che accetterà il denaro del cognato. Il marchese sgranerà gli occhi per lo stupore. Come mai la sua consorte ora sembra disposta a lasciarsi aiutare dall’odiato De La Mata? Don Alonso non può certo sapere che Cruz e Lorenzo sono più che mai complici e che, grazie a questa collaborazione, la padrona di casa Lujan stia pensando di liberarsi di Elisa, assassinandola. La presenza della baronessa è ormai diventata sin troppo scomoda ed è arrivato il momento di agire.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.