La Promessa Anticipazioni 28 marzo 2024: Manuel chiede perdono a Jana e le confessa una triste novità

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel domanderà perdono a Jana per come si è comportato con lei e poi le racconterà una brutta novità sulla sua vita.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 28 marzo 2024, alle ore 16.40, Manuel chiederà scusa a Jana per quello che è successo tra loro. Il marchese ammetterà che non avrebbe dovuto reagire in quel modo così violento con la cameriera e che forse dovrebbe darle retta su Jimena. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi e a raccontarsi dell’ennesimo sacrificio che il giovane dovrà fare per via di sua moglie. Sarà costretto infatti a rinunciare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Jana sarà molto dispiaciuta per lui.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in lite

Jimena ci è riuscita. Tra Manuel e Jana è scoppiato un litigio ma la loro disputa non durerà a lungo. I due hanno finito per darsi addosso a causa della marchesina e dei suoi finti malesseri, di cui la cameriera si è accorta. Jana ha tentato di far aprire gli occhi al Lujàn ma lui, forse per non avere altri pensieri negativi per la testa, non le ha voluto dare retta e si è infuriato con di lei. Ma dopo aver sbraitato e urlato, Manuel si renderà conto di aver fatto un errore.

La Promessa Anticipazioni: Manuel chiede scusa a Jana

Manuel sa che Jana è una persona sincera e che mai vorrebbe il suo male. Jimena invece ha più volte dato prova di essere manipolatrice. Sulla base di questo, il marchese comincerà a pensare che la cameriera abbia ragione e che sua moglie finga o meglio aumenti i suoi malesseri. Per questo chiederà scusa a Jana e le rivelerà di essere molto teso e preoccupato per il suo futuro, che vede sempre più incerto, triste e privo di sogni. Qualunque cosa lui voglia fare, adesso gli è impedita e la gravidanza della moglie gli è costata un altro sacrificio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel confessa a Jana di aver dovuto rinunciare un altro suo sogno

Manuel confesserà a Jana di aver ricevuto una proposta da Don Pedro. Oltre al viaggio in Italia, per partecipare a un nuovo progetto dell’imprenditore, il Lujàn potrebbe gareggiare per la Coppa Herzog Staackman, prestigiosa competizione a cui lui vuole partecipare da anni. Ma anche stavolta non potrà farlo e tutto a causa di Jimena. Jana sarà molto dispiaciuta per lui e cercherà di consolarlo e di stargli accanto, come potrà.

