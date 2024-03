La Promessa Anticipazioni 29 marzo 2024: Una strana richiesta di Pia lascia Don Alonso senza parole

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia chiederà a Don Alonso il permesso di abitare con Gregorio a La Promessa. La governante avrà però un'altra richiesta, che non riguarderà lei...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 marzo 2024, alle ore 16.40, Pia lascerà Don Alonso senza parole con due richieste. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante domanderà al marchese il permesso di poter condividere la sua stanza con suo marito, diversamente da quanto le era stato imposto. A questa richiesta Pia ne aggiungerà un’altra. La donna pregherà il padre di Manuel di lasciare che Petra vada a trovare Cruz in clinica.

Anticipazioni La Promessa: Donna Pia pronta a fare un grande passo

Il matrimonio tra Pia e Gregorio sembra procedere bene. La governante pare essersi affezionata al consorte, al quale ha permesso di dormire insieme a lei. Manca però ancora qualcosa per delle nozze felici. I due devono condividere la stanza alla tenuta. Pia domanderà a Don Alonso il permesso di poter lasciar entrare Gregorio nella sua camera a La Promessa e il marchese, in virtù del loro legame ora ufficiale e legittimo, glielo permetterà. Ma attenzione. Pia non sa di avere un nemico… nel suo letto.

La Promessa Anticipazioni: Tregua tra Petra e Pia

Pia ne ha la certezza: qualcuno l'ha avvelenata ma non è stata Elisa. La governante deve ancora scoprire chi abbia voluto farle del male mettendole del veleno in quello che beveva e mangiava ma ha la sicurezza che non siano state né la baronessa e nemmeno Petra. Anche se tra loro c’è del marcio, la cameriera di Cruz non è responsabile di questo terribile crimine, che avrebbe potuto fare molti danni. Il colpevole, ve lo anticipiamo, salterà fuori molto presto ma prima Pia farà qualcosa che lascerà tutti senza parole.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia chiede a Don Alonso di aiutare Petra a vedere Cruz

Pia sa quanto Petra sia legata alla marchesa e mossa da un momento di generosità, chiederà a Don Alonso di permettere alla cameriera di poter andare a trovare Cruz in clinica. Ebbene sì, la governante sotterrerà, almeno per ora, l’ascia di guerra e lascerà che la sua nemica si prenda delle ore di pausa dal lavoro, per stare accanto alla donna a cui più di tutti è affezionata. Petra riuscirà a dimostrarle gratitudine?

