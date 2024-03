La Promessa Anticipazioni 25 marzo 2024: Martina e Catalina sotto pressione. Tutto si complica!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina e Catalina sono sotto scacco ma...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 25 marzo 2024, alle ore 16.40, Martina e Catalina saranno sotto pressione. Le due cugine dovranno stare attente ai loro nemici, mascherati da benefattori e amici. La prima dovrà tenere sotto controllo Beatriz, convinta di poterla mettere in cattiva luce con Curro, ma dovrà anche cercare di calmare il ragazzo, deciso a sapere cosa stia succedendo e cosa lei provi veramente per lui. Catalina invece sarà messa in guardia da Simona, che le chiederà di non fidarsi di Lorenzo nonostante sia stato lui a ricomprare la spilla di sua madre.

Anticipazioni La Promessa: Martina tra le grinfie di Beatriz

Alla Promessa c’è grande tensione sia ai piani alti che tra le stanze della servitù. Lope continuerà a scusarsi con Maria e Salvador per aver discusso con entrambi mentre Martina dovrà tenere a bada Beatriz, ora più che mai. La marchesina si è trovata e si troverà in grande difficoltà sia con la sua nemica che con Curro, con cui la nuova arrivata sta flirtando senza alcuna remora. Il ragazzo non ha però alcuna intenzione di permetterle di infastidirlo e si è infuriato contro la marchesina, deciso a sapere perché stia permettendo tutto questo. Curro ha messo alle strette Martina chiedendole cosa provi davvero per lui ma la giovane cugina di Catalina non potrà certo uscire allo scoperto e dirgli tutti i suoi sentimenti. Se lo farà, Beatriz rivelerà il suo segreto e lei sarà svergognata pubblicamente.

La Promessa Anticipazioni: Catalina tra le grinfie di Lorenzo

Catalina non se la passa meglio. La ragazza è infatti finita nel mirino di Don Lorenzo, che intende conquistare la sua fiducia per ottenere da lei un lasciapassare per le questioni finanziarie della tenuta. Il Capitano, in accordo con Elisa, ha tutta l’intenzione di tenere sotto scacco la Lujàn e ha fatto il colpaccio ricomprando la spilla della madre della marchesina, convinto che con questa mossa potesse finalmente avere la sua stima, la sua amicizia e il completo controllo su di lei.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona mette in guardia Catalina da Don Lorenzo

Catalina non è totalmente tra le grinfie di Don Lorenzo. La ragazza può contare sul sincero affetto della servitù, oltre che della sua famiglia. Ai consigli di Jana, corsa da lei per metterla in guardia dal Capitano, si aggiungeranno quelli di Simona. La cuoca chiederà alla giovane, a cui è molto affezionata sin da quando era piccola, di stare molto attenta al padre di Curro e di non dargli retta, nonostante il gesto di ricomprare la spilla della madre. L’intervento delle due donne convincerà Catalina a stare più sull’attenti e la cosa ovviamente darà fastidio al conte e alla sua alleata. E visto che la giovane figlia di Don Alonso non permetterà al De La Mata di andare al suo posto in banca, Elisa penserà a un modo per fermarla e farla rimanere per forza a casa. Si slogherà una caviglia e non sarà stato un incidente.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.