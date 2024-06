La Promessa Anticipazioni 29 giugno 2024: Jana in ansia per Jimena mentre Fernando rinuncia alla sua vendetta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 29 giugno 2024. Nell’episodio Jana si renderà conto che Jimena ha continui sbalzi di umore mentre Don Fernando vorrà tornare a Madrid e lasciar perdere la sua faida con suo fratello Alonso.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 giugno 2024, alle ore 15.45, Fernando deciderà di lasciar perdere la sua vendetta contro Don Alonso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il padre di Martina spronerà sua moglie a lasciare la casa di suo fratello e a tornare a Madrid, senza più scatenare la sua guerra contro i cognati. Intanto Cruz sarà sempre più inviperita contro Margarita e suo marito, che vogliono spadroneggiare a destra e a manca. La marchesa spingerà il suo consorte a prendere sul serio questa minaccia. Teresa sarà sconvolta dallo schiaffo che Jimena le ha dato e la marchesina, pentita, le chiederà di non dirlo a nessuno per paura di ripercussioni. Jana si renderà conto che la moglie di Manuel soffre di sbalzi di umore e consiglierà al marchese di starle vicino. Feliciano cercherà di far pace con Pia ma lei continuerà a fargli molte domande e vorrà sapere come lui abbia avuto l’informazione sul convento. Più tardi il ragazzo verrà di nuovo attaccato dai colleghi ma Don Romulo sgriderà tutti chiedendo al suo personale di avere maggiore riguardo verso il giovane.

Anticipazioni La Promessa: Don Fernando rinuncia alla sua vendetta

Don Fernando ha pensato di comprare la tenuta del fratello e di vendicarsi di lui umiliandolo. Ma le cose sembreranno cambiare. Il fratello di Don Alonso comincerà a pensare di voler tornare a Madrid e chiederà a Margarita di fare i bagagli, ritornare nella loro casa e lasciar perdere la vendetta contro Alonso. Fernando penserà di archiviare tutto e di godersi il momento del matrimonio di Martina, che darà alla sua famiglia la possibilità di fare un’immensa scalata sociale e la avvicinerà ancora di più al Re. Intanto Cruz sarà molto preoccupata a causa delle ultime azioni dei cognati e spronerà suo marito a riflettere che il rischio di perdere tutto è più che reale e potrebbe realizzarsi una volta che la loro nipotina si sarà sposata.

La Promessa Anticipazioni: Jana in ansia per Jimena

Jimena sta perdendo il controllo ed è persino arrivata a schiaffeggiare Teresa. La ragazza chiederà alla cameriera di non dire nulla a nessuno affinché non vengano presi provvedimenti contro di lei, palesemente molto nervosa. La marchesina rimprovererà Mauro per aver rivelato a Manuel delle sue perdite di sangue e suo marito sarà sempre più preoccupato per lei. Pure Jana comincerà ad aver paura che la ragazza non stia bene. Si renderà conto che Jimena ha costanti sbalzi di umore e chiederà aiuto ad Abel affinché faccia capire a Manuel che sua moglie ha bisogno che lui le stia accanto. Il dottore sarà d’accordo con lei ma scoprirà anche che la donna di cui il suo amico è innamorato è proprio la bionda cameriera. Tra le carte del Lujàn troverà un disegno di Jana, realizzato dal marchese.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Feliciano cerca di riappacificarsi con Pia

Feliciano non vuole più fare il gioco di Petra e vorrebbe che i suoi colleghi lo trattassero con rispetto, a partire da Pia. Con la governante cercherà di appianare i conflitti ma non sarà facile, visto che la governante continuerà a chiedergli informazioni sul rapimento di suo figlio e vorrà sapere come lui abbia fatto ad avere la soffiata del convento. Più tardi i domestici torneranno a trattare male il giovane ma Don Romulo li riporterà tutti all’ordine, chiedendo di smetterla di avere tutta questa diffidenza verso il nuovo arrivato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 29 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.