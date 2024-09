La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2024: Cruz dice NO al ritorno di Maria e si prepara a uccidere Curro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap, Cruz si opporrà al ritorno di Maria alla tenuta e continuerà a organizzare il suo piano per uccidere Curro.

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2024, alle ore 16.35 su Canale5, Cruz gelerà Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa si rifiuterà di riammettere la Fernandez alla tenuta nonostante ormai sia chiaro che sia innocente. La giovane cameriera rimarrà senza parole. La nobildonna non cambierà idea e anzi continuerà con le sue macchinazioni senza curarsi di nulla e nessuno. Proseguirà nell’organizzare la battuta di caccia durante la quale ucciderà Curro. Don Lorenzo le darà una mano, deciso anche lui a liberarsi del figlio. Catalina cercherà di parlare di nuovo con Pelayo e lui le confesserà di amarla sinceramente e di non volerla perdere. Simona sarà molto in ansia per la partenza di Candela mentre Curro consiglierà a Don Alonso di chiedere di parlare con il segretario del re, per avere un incontro con Cavendish. Salvador, ormai scatenato, affronterà Jeronimo e lo minaccerà con un coltello.

La Promessa Anticipazioni: Cruz dice NO al ritorno di Maria

Abel e Salvador sono riusciti a scagionare Maria e a dimostrare che la ragazza è innocente. Il vero ladro è Jeronimo, che si troverà a doversi scusare con i marchesi e a subire – come promesso da Pelayo – la punizione che merita. Ma nonostante l’impegno del medico e del cameriere, che affronterà personalmente Jeronimo, minacciandolo con un coltello, la Fernandez non metterà più piede alla tenuta, parola di Cruz. La marchesa si rifiuterà di concedere alla domestica una seconda chance e dimostrerà di averla sempre odiata. Si opporrà infatti al suo ritorno e non sembrerà disposta a cambiare idea, nemmeno davanti all’evidenza di aver fatto un errore e di averla accusata ingiustamente.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo pronti all’attacco

Cruz si opporrà al ritorno di Maria e non vorrà cambiare idea. La sua decisione sarà presa e non tornerà indietro sui suoi passi. Non lo farà nemmeno per quanto riguarda il piano ordito contro suo nipote. Cruz ucciderà Curro e si libererà una volta per tutte di lui. La marchesa e Don Lorenzo hanno escogitato un piano per far sembrare tutto un incidente durante una battuta di caccia e secondo il loro calcoli, nessuno potrà mai scoprire la verità. Intanto Teresa ha detto sì a Feliciano e i due, felici come non mai, comunicheranno a Maria la loro decisione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pelayo rivela a Catalina di non volerla perdere

Pelayo teme che i suoi segreti vengano scoperti e che Catalina si allontani da lui. Quanto accaduto con Jeronimo lo ha messo ancora più in allarme e si è trovato con le spalle al muro. Per questo il suo atteggiamento è da giorni strano e nervoso. La marchesina ha notato che qualcosa non va e cercherà di comprendere cosa stia passando per la testa al suo innamorato. Il conte si lascerà andare a una dichiarazione d’amore in piena regola e non solo le dirà di amarla moltissimo ma le confesserà di non volerla perdere, qualunque cosa succeda. Intanto Simona sarà molto preoccupata per la partenza di Candela mentre Curro consiglierà a Don Alonso di parlare con il segretario del re, per risolvere la questione dell’incontro con Cavendish.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 27 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.35 circa su Canale 5.