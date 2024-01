La Promessa Anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024: Elisa ha vinto. Cruz finirà in manicomio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 dal 15 al 19 gennaio 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 15 al 19 gennaio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 15 gennaio 2024

La lettera che Jimena tiene in mano contiene le parole d’amore di Manuel per Jana. La ragazza l’ha letta ed è desiderosa di prendersi la sua vendetta contro suo marito. Pensa quindi di leggere ad alta voce il suo contenuto durante una cena di famiglia. La giovane è convinta che il suo consorte si stia rivolgendo a Blanca e proprio per questo, più tardi, minaccia Manuel di rivelare a tutti del suo tradimento. Il marchese, per sviare i sospetti su Jana, finge che la ragazza abbia ragione e le fa promettere di non dire nulla, in cambio della soluzione a tutti i loro problemi matrimoniali. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 15 gennaio 2024

Puntata di Martedì 16 gennaio 2024

Don Alonso si è impegnato moltissimo per convincere Elisa a non denunciare Cruz. La Baronessa è però determinata a farla pagare alla marchesa e lo ha fatto proponendo al suo ex amante di mandare sua moglie in una casa di cura. Alonso è costretto a cedere e informa tutta la famiglia delle condizioni imposte dalla donna, affinché sua moglie non venga arrestata e non si scateni uno scandalo. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 16 gennaio 2024

Puntata di Mercoledì 17 gennaio 2024

La partenza della marchesa è imminente e tutti alla tenuta sono senza parole. Manuel è molto arrabbiato per quello che sta per succedere a sua madre mentre Petra non può credere che la sua signora sia stata costretta a una tale resa, per colpa della Baronessa e di Lorenzo. Don Gregorio ha il compito di informare tutto il personale di questa novità. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 17 gennaio 2024

Puntata di Giovedì 18 gennaio 2024

Jana torna a parlare con Curro della loro madre ma il ragazzo, che ha perso il controllo davanti a Simona, continua a non voler accettare di essere figlio di una domestica. Don Alonso prega Catalina di non andarsene. Il marchese spinge sua figlia a cambiare idea in virtù del fatto che Cruz lascerà presto la tenuta. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 18 gennaio 2024

Puntata di Venerdì 19 gennaio 2024

Le condizioni di salute di Pia peggiorano e Jana è convinta che si tratti di avvelenamento. Dopo diversi giorni a tergiversare, la governante viene finalmente portata dal medico. Cosa dirà il dottore? Confermerà che la buona Pia è vittima di qualcuno che la vuole fare fuori? Salvador invece riesce finalmente ad aprirsi con Maria e i due fanno pace. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 19 gennaio 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.