La Promessa Anticipazioni 17 gennaio 2024: Grandi cambiamenti in arrivo alla tenuta!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che alla tenuta tutti saranno tesi per i grandi cambiamenti che avverranno alla tenuta, tra tutti la partenza di Cruz per il manicomio.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 17 gennaio 2024, su Canale5 alle ore 16.40, grandi cambiamenti stanno per travolgere la tenuta. Non solo Cruz lascerà presto la sua casa per essere trasferita in manicomio, come promesso a Elisa, ma Petra e Pia si troveranno presto alla resa dei conti. Intanto in cucina, Simona e Candela – di nuovo amiche – esprimeranno un loro grande desiderio e tutti si adopereranno per aiutarle. Di cosa si tratterà?

Anticipazioni La Promessa: Cruz in partenza!

Il doppiogioco di Lorenzo ha portato i suoi frutti. Il Conte ha ottenuto quello che voleva e con l’alleanza con Elisa, è riuscito a liberarsi di Cruz. Il tentativo di avvelenamento escogitato dalla marchesa non solo è fallito ma è stato pure scoperto e questo ha messo Don Alonso con le spalle al muro. Per evitare che sua moglie fosse denunciata e che la famiglia cadesse di nuovo in uno scandalo, il marchese ha dovuto accettare i compromessi della Baronessa de Grazalema e mandare la consorte in sanatorio, a far compagnia a Eugenia. Cruz farà presto le valigie, lasciando Petra in balia di se stessa.

La Promessa Anticipazioni: Pia e Petra presto alla resa dei conti

Per Petra si mette molto male. Con la partenza di Cruz le cose non saranno più le stesse. La donna perderà infatti l’appoggio e la protezione della marchesa e dovrà presto vedersela con Pia, decisa ovviamente a non farsi più mettere i bastoni tra le ruote. Intanto Curro continuerà a voler scoprire la verità su sua madre. Il ragazzo ha ormai la certezza che Eugenia non sia la sua vera mamma ma non accetta e forse non accetterà mai che chi lo abbia messo al mondo – come le ha detto Simona – sia un’umile domestica.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona e Candela esprimono un loro grande desiderio

Don Romulo informerà tutto il personale dell’imminente partenza di Cruz mentre Simona e Candela chiederanno di poter avere delle lezioni per imparare a leggere e scrivere meglio. Lope si impegnerà a dare loro una mano ma non riuscendo a svolgere tutte le mansioni chiederà aiuto a Mauro. Quest’ultimo si rivolgerà a Don Romulo per poter accontentare ancora meglio le due cuoche. Ma alla fine chi sarà il loro insegnante?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.