La Promessa Anticipazioni 15 gennaio 2024: Jimena sempre più pericolosa mentre Salvador vuole risposte!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che alla tenuta si sta per scatenare il caos con Jimena sempre più folle di gelosia e Salvador deciso a scoprire cosa sia successo in sua assenza tra Lope e Maria.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 gennaio 2024 alle ore 16.40 su Canale5, Manuel avrà certezza che Jimena abbia ormai perduto il senno. La marchesa, dopo aver letto la lettera davanti a tutti, gli farà capire di essere pronta a tutto pur di tenerselo stretto e impedirgli ulteriori tradimenti. La situazione diventerà sempre più inquietante. Intanto Salvador vorrà sapere da Lope come mai Maria parli sempre di una scatoletta musicale e di un anello, di cui lui non ha mai sentito parlare. Il cuoco avrà il coraggio di dire all’amico che si tratta di regali che ha fatto lui alla Fernandez, di cui è innamorato?

Anticipazioni La Promessa: Jimena ha perso il senno per la gelosia

Il ritorno di Jana e l’arrivo di Blanca hanno scatenato la gelosia più nera e poco lucida di Jimena. La ragazza ha perso completamente il controllo e dopo aver trovato una lettera che il marito ha indirizzato secondo lei a Blanca, ha deciso di leggerla davanti alla famiglia, senza rivelare chi l’abbia scritta. Un’azione fatta a posta per mettere il consorte in difficoltà e imporgli di tornare indietro sui suoi passi e di smetterla di tradirla immediatamente se non vorrà scatenare un vero e proprio scandalo. Manuel non vorrà ovviamente che tutto ciò succeda, non ora che alla tenuta c’è ben altro a cui pensare, con Cruz spedita in manicomio.

La Promessa Anticipazioni: Caos alla tenuta

La situazione sta degenerando e alla tenuta è ormai il caos. Elisa ha ottenuto che Don Alonso spedisca Cruz in manicomio e in cambio non la denuncerà per aver tentato di ucciderla. Jimena ha invece ormai perso il senno per la gelosia e Catalina fatica a riprendere il controllo della tenuta. Insomma a La Promessa non si respira certo un’aria serena e pacifica. E le cose sono pure destinate a peggiorare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador confuso

Salvador è tornato a casa e fatica a ritrovare l’equilibrio. Per fortuna le cose si stanno piano piano sistemando, soprattutto con Maria. La ragazza continua però a parlare di una scatoletta musicale e di un anello, di cui lui non sa nulla. Per questo chiederà a Lope spiegazioni, sicuro che l’amico ne sappia di più. Il cuoco avrà il coraggio di dirgli che sono suoi regali e che si è innamorato della sua fidanzata?

