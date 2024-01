La Promessa Anticipazioni 16 gennaio 2024: Petra nei guai e stavolta nessuno la proteggerà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 16 gennaio 2024, alle ore 16.40, l’imminente partenza di Cruz e la vittoria di Elisa hanno scombussolato tutti alla tenuta. C’è grande malcontento a La Promessa e Petra se la vedrà molto brutta senza la sua protettrice. Tutti infatti punteranno il dito contro di lei e l’accuseranno di essere lei la colpevole dell’avvelenamento di Pia. Intanto Manuel continuerà a doversi guardare le spalle da Jimena, ormai completamente fuori controllo.

Anticipazioni La Promessa: Pia è stata avvelenata

I malori di Pia hanno avuto finalmente una spiegazione. Come aveva sospettato Jana, la governante è stata avvelenata. La donna ha rischiato di perdere il bambino ma soprattutto di vedere la sua salute definitivamente compromessa. Per fortuna tutto sembra destinato a risolversi in breve tempo ma la paura è stata molta. Pia verrà curata e presto i fastidi finiranno ma rimane un mistero da risolvere: chi l’ha avvelenata? Chi ce l’ha così tanto con lei da volerla eliminare?

La Promessa Anticipazioni: Petra accusata di aver avvelenato Pia

I domestici non hanno molti dubbi e hanno puntato il dito contro Petra. La cameriera personale di Cruz è l’unica persona che, da sempre, prova odio e risentimento nei confronti della governante. Tutti hanno quindi accusato lei, capace di simili azioni ma stavolta non in grado di proteggersi da tali accuse. Petra si troverà, per la prima volta, con le spalle scoperte. Con la partenza imminente di Cruz e con quello che le sta accadendo, la domestica non avrà più una protezione e sarà in balia dei suoi colleghi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel in balia della pazzia di Jimena

La verità sull’avvelenamento di Pia sarà presto scoperta e Petra verrà scagionata; non è infatti lei ad aver avvelenato Pia, nonostante l’odio nei suoi confronti. Il vero colpevole è qualcun altro, ben più subdolo e calcolatore. Intanto Manuel sarà sempre più in difficoltà con Jimena ancora più pericolosa, ormai in preda alla gelosia più cieca, che sta minando la sua salute mentale. Riuscirà il ragazzo a riportare un po’ di pace nel suo matrimonio, sebbene il suo cuore non appartenga più a sua moglie?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.