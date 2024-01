La Promessa Anticipazioni 18 gennaio 2024: Petra in balia di Pia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 gennaio 2024 su Canale5, alle ore 16.40, Petra si troverà in grande difficoltà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che senza l’aiuto della marchesa, la domestica diventerà una semplice cameriera e Pia potrà darle tutti gli ordini che vorrà. La governante vorrà vendicarsi di lei? Intanto Curro non riuscirà a mandare giù l’idea che la sua vera madre sia una domestica mentre Don Alonso tenterà di risolvere le cose con Catalina.

Anticipazioni La Promessa: Petra in balia di Pia?

Petra è nei guai. Con la partenza di Cruz la domestica non avrà più alcuna protezione e ora che tutti i domestici la credono colpevole dell’avvelenamento di Pia, le cose peggioreranno. Con la marchesa fuori dalla tenuta, la sua cameriera personale diventerà una semplice domestica, che dovrà seguire le direttive della governante, esattamente come tutti gli altri. Petra comincerà a temere che Pia voglia vendicarsi di lei, per tutte le cose che le ha combinato. È colpa sua infatti se Cruz ha scoperto della sua gravidanza e ha spinto affinché sposasse Gregorio. Ma la bionda si vendicherà davvero?

La Promessa Anticipazioni: Curro con il cuore spezzato

Curro ha voluto sapere una volta per tutte la verità sulla sua nascita. Il ragazzo, convinto che Eugenia non sia la sua vera madre, ha chiesto spiegazioni a Simona. La cuoca ha deciso di rivelargli che la sua mamma potrebbe essere una cameriera che in passato lavorava alla tenuta. Questa dichiarazione ha lasciato il giovane conte senza parole e piuttosto contrariato. Non sembra infatti in grado di accettare di essere non solo un figlio illegittimo ma pure di umili origini. Jana si troverà a discutere con lui e tenterà di convincerlo ad accettare questa realtà, che non è così terribile come crede.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso cerca di convincere Catalina a rimanere alla tenuta

Catalina ha minacciato Don Alonso, delusa dal suo comportamento. La ragazza si è trovata molto in difficoltà a gestire la tenuta e tutto questo per colpa della decisione di suo padre – e di Cruz – di lasciare tutto nelle mani di Manuel. La giovane ha così deciso di fare le valigie se le cose non cambieranno. Suo padre ha cercato di spiegarle di aver fatto una promessa a sua moglie e di non volerla deludere ma tornerà sui suoi passi e cercherà di fermare la figlia, quando sarà ormai imminente la partenza della marchesa. Con Cruz fuori dai giochi e lontana da La Promessa, Catalina potrà avere le libertà che voleva.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.