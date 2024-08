La Promessa Anticipazioni 1° settembre 2024: Simona sospetta che Valentin sia un bugiardo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 1° settembre 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Simona comincerà a pensare che Valentin nasconda dei segreti mentre Curro informerà Jana di aver rinunciato al suo titolo di Conte.

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° settembre 2024, su Canale5 alle ore 15.35, Simona comincerà a sospettare che Valentin non sia sincero. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cuoca scoprirà con orrore che il ragazzo non ha inviato la sua lettera ad Antonio e la cosa è molto strana. Per capire se il giovane cameriere sia o meno chi dice di essere, la cuoca gli farà delle domande specifiche su suo figlio ma lui non saprà risponderle. Manuel deciderà di andare a trovare Jimena ma affermerà che nessuna sua azione servirà per salvare il loro matrimonio. Don Alonso si lamenterà del comportamento di Salvador, troppo distratto dalla scomparsa di Maria per fare bene il suo lavoro. Curro informerà Jana di aver rinunciato al suo titolo di Conte de La Mata mentre Abel si rifiuterà di dire alla cameriera che Manuel si scusa con lei per la partenza repentina dalla tenuta. Catalina vorrà ampliare il business delle confetture e Lope le proporrà una salsa di pomodori.

La Promessa Anticipazioni: Simona sospetta di Valentin

Maria Fernandez è scomparsa e alla tenuta sono tutti molto spaventati. Della ragazza non si ha traccia e sembra sparita nel nulla; Salvador non riesce a concentrarsi sul lavoro e Don Alonso è molto stanco del suo atteggiamento mentre Simona comincerà a sospettare che in questa faccenda c’entri Valentin. La cuoca scoprirà che il ragazzo non ha mandato la sua lettera ad Antonio e inizierà a pensare che non sia davvero un suo amico. Per avere conferma dei suoi dubbi, gli farà delle domande molto dirette sull’incidente del figlio e sulla ferita che ha riportato alla gamba ma le risposte del cameriere non solo non la convinceranno ma le faranno pensare che stia nascondendo un grande segreto.

Anticipazioni La Promessa: Abel mette Manuel in difficoltà

I marchesi hanno spinto Manuel ad andare a trovare Jimena e il ragazzo cederà a questa richiesta. Prima di lasciare la tenuta e recarsi a casa dei duchi, ribadirà che la sua visita non cambierà nulla e che il suo matrimonio è ormai finito, senza possibilità che possa essere recuperato, non dopo che la ragazza ha tentato di uccidere Catalina. Il giovane marchese chiederà ad Abel di informare Jana della sua partenza e di chiederle scusa, da parte sua, per non averglielo potuto dire di persona. Il dottore non dirà nulla alla cameriera e farà in modo che si crei una frizione tra i due innamorati e che tutto vada a suo favore. Intanto Teresa informerà Leonor della scomparsa di Maria.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro informa Jana della sua rinuncia

Curro ha rinunciato al suo titolo da Conte e Manuel gli ha concesso il titolo di Barone de Linaja. Il ragazzo informerà la sorella di questa novità e lei si sentirà in dovere di dargli un’altra informazione importante, proprio sul suo nuovo incarico. Intanto Catalina penserà a un modo per ampliare il business delle marmellate e Lope le darà un’idea: puntare sulle salse. Le proporrà di preparare una salsa con del pomodoro grigliato con le erbe e la marchesina riterrà la proposta molto interessante e gli chiederà di procedere. Il sergente Funes informerà Jana, Don Romulo e Pia di non aver trovato alcun indizio su Maria e di essere molto preoccupato per la ragazza, visto che – da poco – ha ritrovato morta un’altra cameriera scomparsa.

