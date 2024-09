La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2024: Maria è in trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 2 settembre 2024. Nell’episodio della Soap, Maria scoprirà che il suo rapitore è Valentin, ossessionato da lei. Intanto Simona terrà d'occhio il cameriere e porterà Funes a indagare su di lui.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 2 settembre 2024, alle ore 15.45, Maria capirà chi l’ha rapita e segregata in una grotta. La ragazza si renderà conto che il suo assalitore è Valentin. Il ragazzo ha perso la testa per lei e vuole a tutti i costi che lei si innamori di lui. Per questo ha deciso di portarla lontano dalla tenuta e di non dire nulla a nessuno. Leonor vedrà Curro e Martina baciarsi e rimarrà senza parole mentre Catalina dirà a Pelayo di aver trovato un modo per ampliare il loro business ma lui le sembrerà un po’ troppo distratto. La marchesina non sa che il suo socio e innamorato, le sta nascondendo un grande segreto. Jeronimo informerà il conte del ritorno imminente di Cavendish alla tenuta mentre Romulo informerà Salvador di avere intenzione di rimetterlo a lavorare come semplice valletto almeno sino a quando non avranno notizie certe di Maria. Intanto Valentin fingerà di essere molto preoccupato per la cameriera ma Simona, che già sospetta di lui, non si farà ingannare e metterà tutti in allarme.

La Promessa Anticipazioni: Maria Fernandez scopre chi l’ha rapita

Maria è scomparsa e alla tenuta tutti si sono mobilitati per trovarla. I suoi amici sono preoccupati e sperano che alla ragazza non sia successo nulla di grave. Purtroppo i sospetti di Funes si riveleranno più che fondati. La giovane scoprirà di essere stata rapita e che il suo rapitore è Valentin. Il giovane ha perso la testa per lei e, convinto di poterla fare innamorare di lui con la forza, l’ha tramortita e portata in una grotta. La Fernandez è prigioniera e non sa come salvarsi, visto che è persino incatenata. La cameriera spererà che Jana, Salvador e Lope la trovino il prima possibile.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo in difficoltà

Catalina ha trovato un modo per ampliare il business delle marmellate, così come desiderato da Pelayo. Lope le ha dato l’idea di creare delle conserve di salse e la marchesina è molto soddisfatta di questa novità e la comunicherà al suo socio. Il conte ne sarà contento ma il suo atteggiamento tradirà una preoccupazione. Il nobile non potrà rivelarle la vera natura dei suoi affari e soprattutto non potrà dirle che Jeronimo gli ha appena confermato che Cavendish sta per tornare alla tenuta… e questo potrebbe trasformarsi in un grosso problema. Don Romulo informerà Salvador di volergli riassegnare il compito di semplice valletto per via del suo comportamento troppo distratto, a causa della scomparsa di Maria.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Leonor scopre Curro e Martina baciarsi

Leonor è tornata a casa e tutti sono stati felici di rivederla. La ragazza ha però da subito intuito che sua cugina le nasconde qualcosa. La marchesina verrà a scoprire tutto quando vedrà Martina e Curro baciarsi. La novità le farà molto male e non capirà il perché di una tale segretezza da parte della sua amata parente, a cui ha sempre confidato tutto. Intanto Valentin fingerà di essere molto preoccupato per Maria e di voler contribuire alle ricerche ma Simona, che sospetta che sia un bugiardo, metterà tutti in guardia da lui e metterà la pulce nell’orecchio al sergente Funes.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 6 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.