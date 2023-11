La Promessa Anticipazioni: Abel, il nuovo amore di Jana, si allea con Jimena per dividere Jana e Manuel

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Abel, il nuovo amore di Jana, nasconde un lato oscuro. Nelle prossime puntate della Soap, presto su Canale5, la cameriera si troverà - senza saperlo - a fronteggiare un nuovo nemico, pronto a tutto per separarla da Manuel.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Abel, il nuovo amore di Jana, rivelerà di aver un lato oscuro. Disposto a tutto per non perdere l’amore della cameriera, si alleerà con Jimena e l’aiuterà a fingere un aborto. Il loro unico obiettivo sarà quello di tenere Manuel e Jana lontani e impedire che tra loro fiorisca la passione. Ecco nel dettaglio cosa succederà e cosa vedremo su Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jana ha un nuovo amore, il dottor Abel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana e Manuel saranno sempre più distanti, e questo per via della decisione del Lujan di sposare Jimena. Il marchesino si è però ricordato della cameriera – anche se troppo tardi – ma ormai lui e la duchessina sono marito e moglie e anzi Jimena gli comunicherà – presto negli episodi su Canale5 – di aspettare un bambino. Jana comincerà quindi ad allontanarsi e anzi rimarrà affascinata da un nuovo arrivato, Abel, il dottore di Jimena, che la ragazza chiamerà dopo aver “scoperto” di essere incinta. Per la nostra protagonista questo arrivo sarà una bella sorpresa. Si troverà infatti molto a suo agio con il medico, con cui condividerà la sua passione per la medicina e riceverà persino preziosi consigli.

La Promessa Anticipazioni: Abel scopre che Manuel è innamorato di Jimena

Per chi non avesse ancora letto i nostri precedenti articoli, spieghiamo perché abbiamo detto che Jimena rivelerà di essere incinta. La nuova marchesa de Lujan capirà molto presto – dopo alcuni giorni dal suo matrimonio – che suo marito le è sì affezionato ma che si è ricordato del suo amore per Jana. Per paura di perderlo e per non farselo proprio scappare, fingerà di aspettare un bambino. Peccato però che per poter portare avanti questa farsa, debba davvero fare l’amore con Manuel e faticherà anzi proprio non ci riuscirà, a farlo. Per questo penserà di simulare un aborto e di ricominciare tutto da capo. Sarà qui che entrerà in gioco Abel, che a sua volta si renderà conto che tra Manuel e la sua amata Jana, c’è un forte sentimento e che, se non farà qualcosa, il loro amore potrebbe rinascere da un momento all’altro

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel e Jimena si alleano per tenere lontani Jana e Manuel

Jimena capirà immediatamente di poter contare su Abel. Del resto a chiamarlo alla tenuta è stata lei, per aiutarla nella sua finta gravidanza. La ragazza escogiterà un modo per legare il dottore a lei e per renderlo complice dei suoi piani per avere Manuel tutto per lei e per dare a lui, in cambio, campo libero con Jana. La marchesa chiederà al dottore di darle una mano per fingere un aborto e per far credere al Lujan di stare molto male. Così facendo il ragazzo dovrà abbandonare ogni interesse verso la cameriera – con cui starà passando di nuovo molto tempo – e dedicarsi interamente a lei. Abel accetterà, capendo che un’alleanza con la sua assistita, potrebbe portare buoni frutti e rendere entrambi molto contenti. La inviterà però a fare le cose con molta calma e a rendere il tutto il più credibile possibile. Nessuno capirà che stanno mentendo e se faranno come dice lui Jana e Manuel saranno finalmente loro.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.