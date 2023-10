La Promessa Anticipazioni: Jimena è incinta... o finge di esserlo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Jimena dirà a tutti di aspettare un bambino. La ragazza sconvolgerà Manuel e anche Jana con questa notizia... ma sarà vera? Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntata della Soap, in onda su Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo non solo il matrimonio tra Jimena e Manuel ma anche l’estremo tentativo della giovane novella sposa, di legare suo marito per sempre a lei. Ma come? Con un bambino in arrivo… o forse no! Scopriamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni La Promessa: Jimena e Manuel sposi ma…

Il matrimonio tra Manuel e Jimena ci sarà e Jana non potrà fare nulla per impedirlo ma le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che il marchese comincerà a ricordare i suoi veri sentimenti e tornerà di nuovo ad avvicinarsi alla cameriera, che gli ha già – anche se lui lo ignora – stregato il cuore. Jimena capirà di avere ancora un grande rivale da battere e che non sarà facile sbarazzarsi di lei e tenere per sé suo marito a meno che non arrivi un erede.

La Promessa Anticipazioni: Jimena è incinta

Jimena penserà a un modo per legare a sé Manuel per sempre e per impedirgli di pensare ad altro se non alla sua relazione con lei. E per farlo informerà molto presto tutti di essere incinta. La ragazza darà alla famiglia la lieta notizia che sta per arrivare un erede dei Lujan e Manuel, felice di diventare padre, le starà accanto. Ma la ragazza non sarà per nulla sincera. Ebbene sì, imbroglierà ancora una volta suo marito e userà lo stratagemma più subdolo di tutti: quello di fingere una gravidanza. Ma le cose non andranno bene come spera. Dovrà infatti rimanere davvero incinta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena rivela di non essere davvero incinta

Jimena rivelerà a tutti di essere incinta ma un bambino dovrà davvero darlo alla luce. La ragazza dovrà quindi giacere con suo marito e avere una vera gravidanza. Ma Manuel non sarà così tanto propenso a passare dei momenti intimi con lei. La ragazza sarà quindi costretta a rivelare la verità a sua madre, per avere da lei una mano. La duchessa la spingerà a sedurre il consorte ma Jimena arriverà a pensare a un altro trucco, per non far insospettire nessuno. Convinta di trovare un altro modo per risolvere i suoi problemi coniugali e arrivata a un momento in cui non potrà più mentire, fingerà di avere un aborto. Ma il Lujan, proprio allora, si renderà conto che qualcosa non va e comincerà a dubitare della sincerità della donna che ha sposato.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.