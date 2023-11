La Promessa Anticipazioni 2 novembre 2023: Manuel e Jimena diventano marito e moglie! Jana ha perso tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel e Jimena saranno pronti a sposarsi. Jana non interverrà per fermarli...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 novembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che arriverà il giorno del matrimonio di Manuel e Jimena. Il marchesino deciderà di sposare la sua fidanzata nonostante i duchi continuino a remare contro il loro fidanzamento e nonostante lo stesso Don Alonso lo abbia liberato da ogni obbligo di legarsi alla ragazza. Manuel sarà convinto di andare fino in fondo e a Jana non rimarrà che o guardare sconsolata il suo amato andarsene per sempre con un’altra oppure correre da lui per dirgli tutta la verità. Cosa farà?

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso libera Manuel dal suo obbligo di sposare Jimena

Con l’imminente apertura del testamento del Barone e la certezza che con il denaro del nobile tutti i debiti verranno saldati, Don Alonso ha proposto al figlio di non sposare più Jimena. Un atto di gentilezza e amore da parte del marchese ma che non avrà alcun tipo di seguito. Nonostante l’opposizione dei duchi e la possibilità di fuggire a delle nozze imposte, Manuel rivelerà al padre di essere felice accanto alla sua fidanzata e di volerla sposare. Una decisione che renderà Cruz felice ma che lascerà l’amaro in bocca a molti nella tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Manuel e Jimena si sposano

La tenuta è addobbata a festa, esattamente come desiderava Jimena. I duchi De Los Infantes dovranno mantenere un certo contegno e non mostrare di essere totalmente in disaccordo con le nozze della figlia mentre lei, la sposa, sarà felicissima. Catalina ha sfidato Cruz e la marchesa dovrà farsi passare la rabbia per aver subito l’ennesima umiliazione, stavolta dalla figliastra. Manuel e Jimena percorreranno la navata realizzata nel giardino e saranno pronti a dichiararsi amore eterno. Ma cosa farà Jana?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana fermerà le nozze di Manuel e Jimena?

Jana ha cercato di far tornare la memoria a Manuel ma non c’è riuscita. Il giovane non si ricorda di lei e del loro amore. Alla ragazza non rimarrà che guardare il suo amato in compagnia della sua sposa. In lei ci sarà una vera e propria battaglia. Sarà combattuta e non saprà se intervenire per fermare le nozze – rischiando di essere cacciata per sempre – o rimanere a guardare. Purtroppo vi anticipiamo che deciderà di non intervenire e Jimena e Manuel saranno marito e moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.