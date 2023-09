Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Don Alonso e Cruz salderanno tutti i loro debiti ma un nuovo nemico arriverà alla tenuta. Si tratterà del padre di Curro!

Nella doppia puntata de La Promessa, in onda su Canale5 l’8 settembre 2023, alle ore 14.45, la morte del Barone risolverà molti problemi della famiglia Lujan. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Don Alonso e Cruz non saranno più in bancarotta, grazie all’eredità del nobile. Saranno però in arrivo altri pericoli e nuovi nemici. Alla tenuta farà la sua comparsa il capitano De La Mata, il marito di Eugenia e presunto padre di Curro. Intanto Maria sarà molto in ansia per Salvador, per via delle cattive notizie provenienti dall’Africa mentre Petra minaccerà Simona e Candela di vendicarsi di loro se continueranno a tormentare Padre Camillo. Jana cercherà di avvicinarsi a Manuel, sfruttando l’assenza di tutti per i funerali del malefico Ezquerdo.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso non è più in bancarotta

La morte del Barone risolverà tutti i problemi economici dei marchesi. Don Alonso e Cruz, grazie all’eredità del nobile, potranno saldare tutti i loro debiti e la marchesa potrebbe non ritenere più necessario il matrimonio di suo figlio. Peccato però che la donna abbia preso in simpatia Jimena. Cruz ha trovato un’alleata fenomenale e l’ha addirittura sostenuta nel suo piano di imbrogliare Manuel e fargli credere che tra loro ci fosse amore. Intanto Jana riceverà i complimenti di Romulo per come ha accudito il giovane Lujan mentre Gregorio la prenderà di mira.

Anticipazioni La Promessa: Manuel crede a tutte le bugie di Jimena

Jimena sta imbrogliando Manuel. La ragazza ha deciso di far credere al Lujan che tra loro ci fosse un grande amore e che lui non fosse mai stato appassionato al volo. Bugie terribili per tenere in pugno il giovane e per riuscire a sposare il marchese, senza più alcuna difficoltà o rivale. Jimena riuscirà nel suo intento, visto che Manuel finirà per credere alle parole della sua fidanzata, che si mostrerà talmente tanto dolce e affezionata, da non provocargli alcun dubbio che stia dicendo il vero. Intanto Cruz sarà infastidita dall’arrivo di Don Lorenzo De La Mata, suo cognato. Intanto Petra minaccerà Simona e Candela di vendicarsi di loro, se non smetteranno di tormentare Padre Camillo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Arriva il padre di Curro

L’eredità del Barone verrà presto spartita tra le sue eredi. La grande ricchezza del nobile fa gola a tutti, persino a Don Lorenzo De La Mata, il marito di Eugenia e padre di Curro. L’uomo si presenterà alla tenuta e Cruz sarà furiosa. Capirà infatti che il suo odiato cognato sia arrivato solo per prendersi i soldi spettanti a sua moglie. La marchesa gli farà presto capire di non essere per nulla disposta a consegnargli il denaro destinato a sua sorella. Intanto Gregorio romperà il carillon di Maria – che si scoprirà un regalo di Lope e non di Salvador – e la cameriera sarà disperata. La ragazza tornerà a pensare al suo fidanzato e rivelerà di aver paura che sia morto, visto le ultime brutte notizie arrivate dall’Africa. Jana invece cercherà di parlare con Manuel e sfrutterà l'assenza dei padroni, andati tutti al funerale del Barone, per poter entrare indisturbata nella camera del ragazzo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.